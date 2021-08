En Auvergne, j'ai testé pour vous : Le Football Golf de Bourassol à Ménétrol

Jeu entre stratégie de minigolf et adresse footballistique, Yann Méraki teste l’Urban Football Golf dans le parc du Château de Bourassol. Cela ne devrait pas être compliqué puisque tout le monde peut jouer!!

Et si vous testiez le football golf au château de Bourrassol à Ménétrol dans le Puy de Dôme?

Urban Football Golf

Société spécialisée dans le design et la conception de parcours de Football Golf. En Auvergne, il existe 2 parcours de football golf: au château de Bourrassol à Ménétrol dans le Puy de Dôme et au Domaine des Grandes Côtes à Target dans l'Allier.

Les règles sont les mêmes qu'au golf, sauf que vous jouez avec un ballon de foot et vos pieds. Tout le monde peut jouer, il suffit de taper dans un ballon!

Le football golf de Bourrassol

9 trous différents les uns des autres

Le but est de rentrer le ballon dans un trou en un minimum de coups en respectant les consignes de jeu.

1h15 de parcours

départ jusqu'à 5 joueurs par trou.

pour toute la famille

Test de Yann et explications de Bastien d'Urban Football Golf

L'avis de Yann

Un bien joli projet qui permet de redynamiser les communes en utilisant et en respectant la végétation en lieu et place, et qui ne nécessite aucune construction. Mais surtout un super moment à passer entre amis ou en famille qui vous rappellera les challenges de votre enfance dans le jardin des grands parents!

Infos pratiques

Ouvert jusqu'à la fin du mois d'août tous les samedis après midis.

Château de Bourrassol, La tour Nord, 63200, Ménétrol - 06 87 72 97 57

La règle est simple, il suffit de mettre le ballon dans le trou! - @Facebook Football golf de Bourrassol

