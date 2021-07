En Auvergne j'ai testé pour vous: le parc Écureuil à Châtel-Guyon

Le parc Écureuil

Divers parcours d'accrobranche, location de trottinette tout terrain électrique, géocaching ou encore explore game, des activités pour les enfants dès 3 ans, et vous pouvez même passer la nuit dans une cabane perchée à 10 mètres du sol!

L'accrobranche, l'activité phare du parc Écureuil de Châtel-Guyon © Radio France - Yann Méraki

L'accrobranche

150 Jeux sur 13 parcours : 2 parcours 3-6 ans, 4 parcours 7-10 ans et 10 parcours ados et adultes.

Tous les parcours enfants et adultes sont équipés de lignes de vie continues

Sur les parcours adultes, âge minimum 11 ans

Accompagnement des moins de 16 ans par un adulte au sol ou sur le parcours

Chaussures fermées obligatoires

L’activité phare du parc, c’est bien sûr l’accrobranche. Il s’agit de se déplacer sur un parcours en hauteur passant d’arbres en arbres, à l’aide de passerelles suspendues, de cordes façon lianes ou encore de petites tyroliennes, tout un tas de franchissements, d’échelles, de filets, de petits ponts...



Explications avec Sébastien Pons, propriétaire et gérant du parc et sensations avec Yann Méraki

L'avis de Yann

De mon côté, ce fut sportif, car j’ai dû composer avec mes craintes et appréhensions devant certains obstacles et franchissements qui se sont présentés à moi durant mon parcours..

A noter que les parcours sont régulièrement mis à jour pour vous permettre toujours plus de découvertes même si vous avez déjà réalisé plusieurs parcours du parc.

Si vous aimez les sensations et retrouver vos jeux d’enfants en pleine nature, vous allez adorer grimper aux arbres du parc Écureuil!!



Le parc Écureuil pour les enfants dès 3 ans © Radio France - Yann Méraki

La tyrolienne

300 mètres de long et 45 mètres de haut

Survol de la cime des arbres

Yann teste la tyrolienne

L'avis de Yann

Alors, je dois vous préciser que j’ai choisi de suivre une équipe de jeunes enfants pour me donner la motivation nécessaire d’aller me jeter dans le vide. En effet, si eux le font, je me dois de le faire! Une fois arrivé au départ de cette grande tyrolienne, l’appréhension se fait de plus en plus forte, pas question de renoncer devant le spectacle que s’apprête à me faire vivre cet incontournable du parc Écureuil. La poulie bien calée sur le câble, les mousquetons de sécurité bien enclenchés sur la poulie, on respire un grand coup et c’est parti!

Une traversée à 40m du sol, qui vous donnera des sensations de vitesse et surtout qui vous proposera une vue sur la vallée et les cimes des conifères géants à couper le souffle!! Ne reculez pas devant vos craintes, allez y, on se sent en sécurité tout le long et ça vaut la peine d’être vécu.



Ne vous laissez pas impressionner par la tyrolienne du parc Écureuil! - @Facebook du Parc Écureuil

La trottinette électrique - nouveauté 2021

Grosse trottinette tout terrain avec des amortisseurs et des grandes roues, le tout assisté par 2 moteurs électriques.

2 parcours d'1h30 au choix avec paysages et sentiers différents

Il faut savoir faire du vélo, et avoir connaissance du code de la route

14 ans minimum

mesurer 1 m 40 - peser 95 kg maximum

Le port du casque et de baskets sont obligatoires.

Possibilité d'être accompagné - 2 départs possibles : le matin à 9h15 et l'après-midi à 16h15.

Yann teste la trottinette électrique

L'avis de Yann

J’aime les sensations de pilotage, mais si vous êtes plus sage et plus tranquille, vous pourrez tout aussi bien profiter de ce moment, sans avoir d’aptitudes particulières. Vous allez adorer ce moyen de locomotion qui se prend en main très facilement. La balade vous procurera bien être et détente. J’ai vraiment adoré et je ne peux que vous recommander d’aller à votre tour tester cette sortie en trottinette électrique!



Vous aussi, testez la trottinette électrique du parc Écureuil de Châtel-Guyon © Radio France - Yann Méraki

L’Explore Game et le Geocaching

Il n’y a pas que le physique et l’adrénaline qui sont sollicités, il y a aussi la réflexion, la culture et l’esprit d’équipe.



L ’ explore Game , escape game extérieur à l’aide d’une tablette numérique, dans un univers médiéval. Aventure d'1h30 au cœur de la forêt avec des énigmes à résoudre.

’ , escape game extérieur à l’aide d’une tablette numérique, dans un univers médiéval. Aventure d'1h30 au cœur de la forêt avec des énigmes à résoudre. Le geocaching, chasse au trésors au abords du parc avec GPS. La boucle fait 4 km, la durée de l'activité est de 2 heures.

Découverte des autres activités du parc Écureuil en compagnie de Sébastien Pons propriétaire et gérant du Parc

La cabane perchée

L'occasion de passer la nuit dans le parc!

située à 10 mètres dans les arbres

capacité de 4 personnes

Infos pratiques

Tout l'été, le parc est ouvert tous les jours à partir de 10h

Parc Écureuil - Tél : 06 77 13 46 31 - Route de Chazeron - 63140 Châtel-Guyon

Accrobranche du parc Écureuil: quel parcours allez-vous choisir? © Radio France - Yann Méraki

