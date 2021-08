En Auvergne, j'ai testé pour vous: le pilotage de drone

Drone University

Formation loisir ou professionnelle au pilotage de drones.

Découverte et premier contact avec un drone, maniement du matériel, point sur la réglementation aérienne, théorie et exercices pratiques pour se familiariser avec le pilotage d’un drone.

Test de Yann et explications avec Marlène, pilote de drone et formatrice

Yann Méraki teste le pilotage de drone Copier

L'avis de Yann

Durant mon initiation, j’ai retrouvé l’enfant qui s’exprime en moi! Bien loin d’un simple objet radiocommandé, on fait corps avec le drone pour voyager et effectuer des prises de vues à couper le souffle! Si vous êtes un féru de technologie et de belles images, foncez tester le pilotage de drone!

Infos pratiques

22 Allée Alan Turing 63000 Clermont-Ferrand - 07 69 29 32 98

Yann retrouve son âme d'enfant en pilotant un drone! A vous de tester! © Radio France - Yann Méraki

