En Auvergne, j'ai testé pour vous: Le Sancy Park du Mont Dore

Des activités pour les petits et les grands, l'idéal pour passer une belle journée en famille: voici l'ambition du Sancy Park du Mont Dore. De quoi attirer notre curieux et téméraire reporter, Yann Méraki!! Yann a testé pour vous, il s'est régalé et a vécu quelques belles émotions....

Le Sancy Park

Le Ludo’Glyss a muté en Sancy Park avec de quoi ravir petits et grands. La station propose cette année de nouveaux espaces de loisirs comme le mini quad et la mini moto pour les petits ainsi qu’une tour infernale (espace de jeux totalement inédits regroupant escalade, saut dans le vide, toboggan), mais aussi Fatscoot, Disc Golf, Piste de Tubing, Tubby jump... et la fameuse tyrolienne à virages, unique en Auvergne!

Les nouvelles activités estivales de la station expliquées par Hélène Plisson, chargée de communication du Mont Dore..

Le tubing

piste de 100m de longueur

Activité interdite aux femmes enceintes et enfants de moins de 3 ans.

Surveillance d’un adulte obligatoire jusqu’à 12 ans

ouvert jusqu'au 29 août 2021

situé au pied du Sancy

La piste de tubing du Mont Dore - @Site Sancy.com

Le tubing : L'avis de Yann

Il s’agit de descendre une pente de 100m sur une bouée, ce qui ravivera des souvenir de glisse en chambre à air pour les plus anciens. On prend beaucoup de plaisir à déferler seul ou à plusieurs, car on peut s’accrocher les uns aux autres avec nos bouées, ce qui permet aux parents d’effectuer les descentes avec leurs bambins sans risques et pour un maximum de sourires. Pour la remonter, il suffit de prendre le tapis roulant qui nous ramène en haut de la piste de glisse. Il existe également la variante tubby jump pour les plus tête brûlée, il s’agit d’une piste plus pentue qui se termine par un saut avec un matelas Big air pour une réception en douceur. Je vous le conseille bien entendu.

La luge d'été

piste de luge en inox de 520 mètres

Les enfants de moins de 1m25 doivent être accompagnés d'un adulte

Âge minimum : 3 ans

Parc des Léchades

L'avis de Yann

La luge d’été sur le thème Lego est une activité accessible à tous, qui ne manquera pas de donner des sensations de pilotage de bobsleigh .. La prise en main est très simple et rapide, de plus les luges sont prévues pour accueillir un adulte et un enfant à bord. A l’arrivée, on tourne une roue qui nous permet de gagner des cadeaux Lego, mais pas que, puisqu’on peut également tomber sur des cadeaux qui concernent les activités de la station.

La luge d’été est accessible à toute la famille, entre petites sensations, vue sur la vallée et les petites pancartes Lego qui nous guident. Il faut y aller sans hésitation!

La luge d’été LEGO® au Sancy Park du Mont Dore - @Site Sancy.com

Le fatscoot ou trottinette tout-terrain

grosse trottinette tout terrain avec des amortisseurs et des grandes roues pour un pilotage dans l’esprit cross et trial.

2 parcours : débutant ou confirmé

Âge minimum : 8 ans

ouvert tous les jours jusqu'au 29 août 2021

Accès : parking de la tyrolienne – téléski du Val de Courre

L'avis de Yann

Les amoureux de vélos, motos ou snowscoot seront ravis par cette descente qui mêle tout terrain et modules en bois pour plus de précision et de sensations. 2 pistes côte à côte avec des modules de difficultés différentes pour tester notre pilotage et la possibilité de les descendre plusieurs fois pour perfectionner notre temps ou nos franchissements d’obstacles, et même pour profiter de la vue, si l’on souhaite prendre son temps.

J’ai adoré et je ne peux que vous recommander le fatscoot! Plusieurs tailles sont disponibles pour permettre aux petits comme aux grands de dévaler les pistes prévue à cet effet.

Le fatscoot ou trottinette tout-terrain, une des activités du Sancy Park du Mont Dore - @site Sancy.com

Unique en Auvergne!! La tyrolienne à virages

2 minutes 30 de descente pour faire le plein de sensations fortes

parcours de 700 m de long

Poids 40 kg et taille 1.30 m minimum / 120 kg et 2.05 m maximum.

Âge minimum : 10 ans

L'avis de Yann

j’ai choisi de terminer cette journée de tests par la toute nouvelle tyrolienne à virages du Sancy Park du Mont Dore ! Un moment plus que surprenant, rempli d’émotions et de hauts le cœur.. on peut clairement affirmer qu’il s’agit là d’une attraction digne des grands Parc à sensations! Je pourrai dire que je l’ai fait! Et si vous aimez les sensations fortes, vous serez servi! Préparez vous à une succession de virages, de sauts et de chutes à pleine vitesse, qui devraient vous faire arriver à terme avec les jambes un peu tremblantes si comme moi vous êtes sensibles aux sensations extrêmes. Que puis-je ajouter à part vous dire que si vous êtes retissant aux sensations fortes, ce sera un moment qui vous paraîtra long, si vous adorez ça, vous serez ravi d’être secoués, envolés, mais vous en prendrez pleins les yeux et des frissons plein le corps.

Ne manquez pas de remonter par le sentier qui se situe juste en dessous et vous pourrez ainsi découvrir de plus près les œuvres de l’artiste Corinne Atto, confectionnées à partir de matériaux récupérés sur la Station.

Yann Méraki a testé pour vous la tyrolienne à virages du Mont Dore © Radio France - @site Sancy.com

Infos pratiques

Chaque activité est accessible à l'unité.

Il existe aussi le Pass Liberté, un système de carte à points. Vous rechargez votre votre carte de tant de points en fonction de votre séjour, si vous êtes là pour une journée, trois jours, une semaine. Puis à chaque activité, on vous décompte le nombre de points associé à chaque activité.

Pour tout savoir sur le Sancy Park du Mont Dore

