En Auvergne, j'ai testé pour vous: le saut en parachute à Vichy-Charmeil

Pour achever cette saison estivale de « en Auvergne, j’ai testé pour vous », Yann Méraki est encore monter plus haut et termine par l’expérience ultime, celle de se prendre pour un oiseau! Pour cela direction l’aéroport de Vichy-Charmeil.

Auvergne Chute Libre

Saut au dessus de la ville avec : Vue sur l'Allier, la chaîne des Puys et la montagne Bourbonnaise. Le saut en tandem est la solution la plus facile pour aborder la chute libre.

peser 40kg minimum et mesurer 1m10

de 10-12 ans à 70 ans environ

Après un briefing au sol, vous embarquez dans l'avion pour une vingtaine de minutes. Profitez en pour regarder le paysage. Arrivés à 3000 mètres, c'est le moment du grand saut! Gardez bien les yeux ouverts car tout va très vite!!

Yann Méraki dans l'avion avant le grand saut à 3000 mètres d'altitude © Radio France - Yann Méraki - Auvergne Chute Libre

Les explications de Jonathan et Jérôme d’Auvergne Chute Libre et impressions de Yann

Yann Méraki teste le saut en parachute avec Auvergne chute libre à Vichy-Charmeil Copier

Visionnez la vidéo du saut en parachute de Yann Méraki

L'avis de Yann

Premier pic d'adrénaline quand on saute, ensuite chute libre, on ouvre les yeux, c'est magnifique avec la vue sur toute la plaine de Vichy et l'allier et au loin la chaîne des Puys. 2eme pic d'adrénaline à 1500 mètres quand on ouvre le parachute, puis une zenitude absolue. Des émotions de fou, je n'ai jamais vécu ça!

Un instant d’extase inscrit à vie dans ma mémoire! Que puis-je ajouter, si ce n’est qu’il faut le vivre au moins une fois pour comprendre ce sentiment de plénitude et de liberté que l’on ressent lorsque l’on se retrouve à voler dans les airs. Et vous repartez avec votre diplôme.

Yann saute en parachute avec Auvergne Chute libre au dessus de Vichy © Radio France - Yann Méraki - Auvergne Chute Libre

Infos pratiques

24 Rue des Fontaines, 03270 Mariol - 07 64 22 20 88

Le pic d'adrénaline passé, Yann profite du paysage au dessus de Vichy et l'Allier © Radio France - Yann Méraki - Auvergne Chute Libre

