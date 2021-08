En Auvergne, j'ai testé pour vous: le vol en montgolfière

Montgolfière et Volcans

Jeune entreprise installée au cœur des Volcans de la Chaîne des Puys, elle vous propose de survoler les volcans avec un "petit ballon".

durée de la prestation 3 heures

durée du vol 1 heure minimum

vol au lever du jour ou avant le coucher du soleil.

nacelle de 2 à 3 passagers

enfant à partir de 12 ans

Testez le survol des volcans avec Aymeric de Montgolfière et Volcans © Radio France - Yann Méraki

Explications d'Aymeric, pilote de Montgolfière et Volcans

On sait d'où on part mais on ne sait jamais où on va atterrir! Aymeric, pilote de Montgolfière et Volcans

Yann Méraki teste le vol en montgolfière au dessus des volcans d'Auvergne Copier

L'avis de Yann

Une heure de magie à 2000m d’altitude, hors du temps et guidée par les éléments! Un moment gravé à vie au dessus des volcans grâce au pilotage fin d’Aymeric qui vous racontera l’histoire de ces magnifiques paysages entre humour et détente! Je ne peux que vous conseiller de vivre cette expérience sans pareil, qui vous remplira de souvenirs et d’émotions.

En ce qui me concerne, ce fut l’une des meilleures activités que j’ai eu la chance de pratiquer dans ma vie. Je vous invite à vous précipiter pour réserver dès à présent votre prochain vol !



Visionnez la vidéo du vol en montgolfière de Yann avec Aymeric, de Montgolfière et Volcans

Infos pratiques

réservations : 06 82 22 57 15

Préparation de la montgolfière avant le décollage avec Montgolfière et Volcans dans le Puy de Dôme © Radio France - Yann Méraki

