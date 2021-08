En Auvergne, j'ai testé pour vous : Une nuit sous les étoiles des Combrailles à Menat

Voici une expérience ressourçante et insolite: dormir sous un dôme ouvert sur le ciel et admirer les étoiles! Pour vivre cette nuit inoubliable, direction Vendoges près de Menat dans le Puy de Dôme

Passez une nuit insolite dans les Combrailles avec Étoiles et moi

Étoiles et moi

Les Dômes et le Wigwam ont été réalisés par des artisans français et offrent un niveau de standing et de confort agréables toute l’année

3 types de dômes sont disponibles à la réservation, selon vos envies. Chaque dôme est accolé à son propre Spa sans vis-à-vis et possède tout le confort pour passer un agréable séjour.

Vue sur le Puy de Dôme et sur le ciel et les étoiles

Formule apéro bougnat avec fromage et charcuteries

Table d'hôte avec produits locaux

Petit déjeuner

Explications de Sandrine, l'hôte des lieux

L'avis de Yann

Le cadre est absolument merveilleux, le calme règne et tout est prévu pour vous permettre de passer un séjour relaxant. Évidemment vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place avec la table d’hôtes dont les produits sont tous en circuit-courts et disponible dans les environs.

Sandrine vous accueillera en toute simplicité avec le sourire et sa douceur naturelle. Elle vous conseillera également des activités proposées aux alentours. Vous en retrouverez quelques unes que j’ai déjà pu tester pour vous - canikart, via ferrata, vélorail..

Je dois vous avouer que je l’ai fait deux fois, nul doute qu’une fois testé, c’est approuvé et vous n’aurez qu’une seule envie : revenir vite !

Infos pratiques

Lieu-dit Vendoges - 63560 Menat - 06 86 51 55 32

Pour plus de renseignements, consultez le site Etoiles et moi

