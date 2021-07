En Auvergne, j'ai testé pour vous: Vulcania

Apprendre en s'amusant, éveiller la curiosité des visiteurs sur les sciences de la Terre et de l'Univers, voici la mission de Vulcania. L'objectif est -il atteint? La réponse avec Yann Méraki qui a testé pour vous les animations et attractions du célèbre parc auvergnat.

Vulcania

Naissance de Vulcania en 2002

Parc d'exploration des volcans et de la planète Terre

Superficie de 57 hectares

2021 - Namazu, le plus gros investissement depuis l'ouverture - Il s'agit d'un coaster qui évoque les séismes

le plus gros investissement depuis l'ouverture - Il s'agit d'un coaster qui évoque les séismes 2022 - thématique de la Terre dans l'espace avec le projet d'un planétarium qui sera le plus grand de France

Présentation de Vulcania - Grégory Mouilleseaux, directeur général de Vulcania

En Auvergne, j'ai testé pour vous - Yann Méraki - Présentation de Vulcania avec Grégory Mouilleseaux, directeur général. Copier

L'avis de Yann

L’ADN du parc, c’est d’apprendre en s’amusant! Le pari est gagné pour l’équipe de Vulcania, qui n’a cessé de m’impressionner par leur savant mélange de connaissances scientifiques et de sympathie. Et je retiens également une constante recherche d’évolution pour nous partager encore plus de savoir.

Découvrez Vulcania avec Yann Méraki © Radio France - Yann Méraki

Nouvelle attraction de l’été 2021, le roller coaster NAMAZU

Namazu, poisson-chat géant vivant dans la vase des profondeurs, qui est tenu pour responsable des séismes d'après certaines croyances japonaises.

poisson-chat géant vivant dans la vase des profondeurs, qui est tenu pour responsable des séismes d'après certaines croyances japonaises. L’attraction aborde le thème des séismes . Vous êtes plongés dans un scénario fiction qui se déroule soit au Japon, soit en Turquie, soit dans notre chère Auvergne. Jeanne et Ben, nos hôtes, vulgarisent le phénomène de séisme pour nous permettre de comprendre le fonctionnement et les différences entre les secousses sismiques.

. Vous êtes plongés dans un scénario fiction qui se déroule soit au Japon, soit en Turquie, soit dans notre chère Auvergne. Jeanne et Ben, nos hôtes, vulgarisent le phénomène de séisme pour nous permettre de comprendre le fonctionnement et les différences entre les secousses sismiques. Roller coaster doté d’une architecture spécialement conçue pour s’intégrer dans le décors naturel, et qui promet des sensations à 70km/h sur une succession de virages relevés, avec une chute de quelques mètres qui ne manquera pas de vous surprendre.

Entrez dans Namazu aux côtés de Yann Méraki!

Yann Méraki teste Namazu, la nouvelle attraction de Vulcania Copier

L'avis de Yann

Tout va très vite, on pénètre dans une salle où dès notre arrivée, nous sommes plongés au cœur du scénario. Puis, vient le moment de s’installer à bord d’une des voiturettes du train. Ensuite, le scénario continue jusqu’au départ! Je vous laisse la surprise de découvrir ce qu’il va se passer… C’est rapide mais très intense et, en effet, le parcours se fond parfaitement dans son environnement. j’ai pu le faire 2 fois de suite, ce qui m’a permis aussi d’avoir les sensations dans la première voiture, on prend la vitesse et les virages de plein fouet mais le décors est superbe et l’adrénaline est grisante. Dans la voiture de fin, on visualise le train et on obtient une autre perspective du tracé, qui contient d’ailleurs 3 lanceurs pour redonner de la vitesse au train.

Allez-y les yeux fermés et une fois dedans ouvrez les !

Namazu, le roller coaster de Vulcania © Radio France - Yann Méraki

Le spectacle Expériences, c’est Show! Avec le Professeur Yapadrisk et son assistant Jean-Michel

La team Yapadrisk tente de parfaire nos connaissances en sciences physiques à travers une mise en scène humoristique.

Spectacle avec expériences scientifiques pour toute la famille

Assistez au spectacle: Expériences, c'est Show avec Yann Méraki

Yann Méraki teste le spectacle : Expériences, c'est show à Vulcania Copier

L'avis de Yann

On rigole, on participe et on apprend en s’amusant! Les blagues et les mises en situation d’expériences raviront les petits comme les plus grands! Les personnages sont interprétés avec talent et nous transmettent leur passion au cœur de cette pièce de théâtre interactive, qui ne vous laissera pas indifférent.

Que dire de plus, à part que j’ai adoré et que je suis impatient de voir la nocturne qui promet une fin en apothéose.. merci professeur Yapadrisk et Jean-Michel

Apprendre en s'amusant, l'objectif de Vulcania © Radio France - Jean François Pujante

La forêt des Dragons

Moment hors du temps proposé par le parc, une petite balade à travers bois à la rencontre de Dragons et de leurs légendes

Sentier de 400m, durant lequel il faudra ouvrir l’œil et les oreilles pour apercevoir des Dragons animés dispersés tout au long du chemin.

A chaque dragon, sa légende, un pays et un phénomène scientifique qui lui est associé

Pour la décoration intérieure et la peinture sur le début et la fin du sentier, le parc a fait appel au graffeur Motte.

Yann Méraki teste la forêt des dragons à Vulcania Copier

L'avis de Yann

On se balade tout en apprenant de manière encore une fois très ludique! Les petites cabane de l’explorateur permettent de se documenter et de jouer à retrouver des choses dissimulées dans celles-ci. Vos enfants seront plongés dans leur imaginaire, tandis que vous pourrez apprécier les détails de réalisation de ces dragons plus vrais que nature.

J’ai passé un excellent moment dans cette forêt des Dragons, la quiétude qui y règne, m’a permis de faire chuter l’adrénaline que le Namazu a laissé dans mon corps. J’y ai appris plein de choses et j’avais la sensation de flâner dans un musée vivant. Tout le monde trouvera son bonheur dans cette courte balade. Et puis la vie c’est mieux avec un peu de magie.

Infos pratiques

A partir du 21 juillet 2021, pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

Pour plus d'informations ou réserver vos billets, consultez le site de Vulcania

Suivez l'actualité de Vulcania sur Facebook

Localisez Vulcania sur la carte des activités d'En Auvergne, j'ai testé pour vous

Découvrez Vulcania en Auvergne © Radio France - Jean François Pujante

En Auvergne, j'ai testé pour vous, avec Yann Méraki le samedi de 10h à 11h sur France Bleu Pays d'Auvergne