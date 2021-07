En Mayenne, le casse-tête des formalités sanitaires pour les agences de voyages

Organiser ses vacances à l'étranger, c'est possible depuis le 9 juin dernier et l'arrivée de la carte qui classifie les pays en fonction de leur situation sanitaire. Problème, les informations évoluent si vite que les agences de voyages ont du mal à suivre. Brigitte Heslouis est conseillère à l'agence Havas Voyages de Laval, elle passe en moyenne une heure et demie sur chaque dossier de voyageur. " Une demi-heure pour renseigner le client, une demi-heure quand il règle son solde et une demi-heure quand il vient chercher son carnet de voyage", sans compter l'accompagnement pour les démarches complexes.

" Les formalités sanitaires des pays évoluent presque tous les jours donc à chaque fois qu'on a une demande, on vérifie les modalités d'entrée dans le pays à savoir si les frontières sont ouvertes, s'il faut un test PCR, s'il faut être vacciné ou parfois même les deux. Avant on avait juste à préciser la carte d'identité, le passport ou le visa obligatoire. Notre manière de travailler a complètement changée " indique Alison Chemin, conseillère en voyages à l'agence Visages du Monde à Mayenne. Et quel changement ! Parfois la même information est modifiée à plusieurs reprises au cours du weekend ou en quelques heures.

Héléna Bonsergent, responsable de l'agence Envol & Vous, en a fait l'expérience. "Il y a quelques jours j'étais en formation Maldives, pays qui était catégorisé en orange et le temps que l'on fasse la formation, elles sont passées au rouge où il fallait cette fois un motif impérieux. C'est un peu plus compliqué de se projeter aujourd'hui comme on aurait pu le faire d'habitude". Brigitte Heslouis de l'agence lavalloise indique vivre au rythme des annonces gouvernementales. " On nous a dit la semaine dernière d'annuler tous les voyages en Tunisie et cette semaine finalement, les clients peuvent partir dans ce pays en rouge s'ils sont vaccinés. On a une annonce le lundi puis le mercredi tout change et le lundi suivant on a encore une autre information. On est perdus".

Des incertitudes constantes

Compliqué également de s'y retrouver quand l'information n'est pas la même en fonction des sources. Un quotidien qui peut s'avérer angoissant comme le concède Alison Chemin, "ça devient stressant et même prise de tête puisque dans nos sources il y a France Diplomatie mais il y en a aussi d'autres et parfois toutes ne disent pas la même chose. Parfois on consulte les conditions sanitaires au moment où on fait la réservation mais elles sont à remettre à jour au moment du départ du client".

Des difficultés qui concernent l'étranger mais également la France où les conseillers des agences de voyages s'interrogent sur les formules où le couvert est inclus au gîte. Avec l'extension du pass sanitaire aux restaurants et aux bars le 1er août dans l'hexagone, les touristes non-vaccinés devront-ils se faire tester toutes les 48 heures pour accéder à la restauration ou seulement présenter un test négatif à l'arrivée dans leur hébergement de vacances ? Brigitte Heslouis s'inquiète pour ses clients qui ce weekend et en août se préparent à partir.

Des clients qui malgré une organisation complexe ont "besoin de vacances" et sont prêts à tout mettre en oeuvre pour s'évader.