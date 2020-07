En route pour la montagne

Pour atteindre leur nouvelle destination, nos voyageurs bourguignons-francs-comtois vont devoir affronter Goldorak et patiner sur un lac glaciaire. Itinéraire du jour : Dole - Les Rousses.

Dole

La ville natale de Pasteur a su garder un patrimoine très intéressant : son impressionnant hôtel-dieu devenu médiathèque dans les années 90, sa basilique à l'architecture si particulière qu'on appelle aussi la Collégiale, son canal des tanneurs qui donnent des airs de Venise au quartier, son parc du Cours St Maurice qui n'est pas sans rappeler les Buttes Chaumont en miniature.

Le canal des tanneurs à Dole © Getty

Poligny

Cette petite ville est connue pour son lycée-hôtelier mais aussi pour son patrimoine qui a traversé les siècles. Cette ancienne place forte du Comte de Bourgogne, la ville était jadis surplombée d'un imposant château-fort dont il reste quelques vestiges. Les fortifications de la ville sont encore très visibles tout comme les couvents et monastères.

Polligny connue pour être la capitale mondiale du comté © Getty

Poligny est aussi la Capitale mondiale du Comté. Les coopératives laitières sont un vrai gage de qualité. La Maison du Comté vous accueille sur 170m² de surfaces dédiées a ce fromage, à son terroir et à ses savoir-faire.

Champagnole

Cette ville a pas mal subi les foudres de l'histoire et du destin en étant plusieurs fois incendiée. C'est ici que les trains Jouef étaient fabriqués jusqu'au début des années 80. Même les poupées pour garçon "Action Joe" étaient conçues ici par la société CEJI Arbois au même titre que leurs produits dérivés sous licence : Goldorak et Albator. Le jura a longtemps été la plaque tournante du jouet en France et à l'international.

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Pas très loin de Saint-Laurent, se trouve le lac glaciaire à près de 900 mètres d’altitude, à la limite du Haut-Jura. Le lac de l’Abbaye gèle régulièrement l’hiver mais se réchauffe assez l’été pour permettre la baignade et les activités aquatiques comme la voile. Le lac est également fréquenté par les pêcheurs et un captage en profondeur permet l'alimentation en eau de 17 communes.

Morbier

Pour fabriquer du morbier on prend les restes de lait caillé ayant servi à la confection du comté et on y ajoute une fine couche de suie récupérée sur les bords du chaudron.

Le morbier était autrefois un fromage réservé aux paysans © Getty

La petite ville est traversée par un beau viaduc sur lequel circule la ligne SNCF des Hirondelles qui relie Dole à St Claude. En contrebas, vous pouvez observer la ville de Morez, et la deuxième partie du viaduc, reliée par un tunnel en fer a cheval, unique en France. Morez est aussi intimement associée à la lunetterie avec son lycée d'optique très réputé et son musée de la lunette.

Les Rousses

Avant la fin des guerres mondiales, cette commune et son fort était une place stratégique de défense car très proche de la frontière Suisse. Le fort sert aujourd'hui à l'affinage des meules de comté et il se visite avec gourmandise.

