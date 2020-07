En route pour la Nièvre

Aujourd’hui, notre road-trip nous emmène sur l’itinéraire entre Saulieu et Château-Chinon. 50 kilomètres de routes départementales en Côte-d’Or et dans la Nièvre.

Saulieu

La basilique Saint-Andocheest l’une des plus belles église romane de Bourgogne. Elle a été bâtie en calcaire de l’Auxois, vous contemplerez à l’intérieur de cette belle et grande bâtisse la nef en berceau, une reconstitution de sarcophage mérovingien, des magnifiques vitraux et un immense orgue neuf datant de 2003.

Lac de Chamboux

Le lac de chamboux est un lac artificiel d’environ 75 hectares et niché au creux de collines très boisées, il a presque des allures d’un lac canadien. Ce lac artificiel sert à alimenter en eau potable, 23 000 habitants et presque le double de bovins.

Lac des Settons

Le lac des Settons est le plus fréquenté du Morvan © Getty

Vous pourrez vous y baigner et aussi profiter pleinement des pratiques nautiques tels que le paddle, la bouée tractée , le flyboard ( voler au dessus le l’eau , vous aurez l’impression d’être un super héros ), le toboggan géant mais aussi du jet ski, de la voile. Et si vous préférez la terre ferme vous avez la possibilité de louer un vélo et faire le tour du lac.

Champ Gazon

Dans la tourbière de Champ Gazon en plein cœur du Morvan, vous pouvez observer la Cordulie Arctique, une libellule très rare.

La Cordulie Arctique

A seulement une vingtaine de kilomètres de là se trouve le Musée de la résistance en Morvan qui permet de comprendre le rôle et l’importance de la résistance dans la région durant la seconde guerre mondiale qui d’ailleurs fût inauguré par François Mitterrand en 1983.

Château-Chinon

La municipalité a entamé la création d’une cité muséale c’est pour ça que les musées du costume et du septénat sont fermés. On peut toujours faire la promenade des arbres !

Une bonne adresse : Le relais du Morvan, une brasserie gastronomique. Françoise et Jean-Pierre vous accueilleront chaleureusement et vous proposeront des plats bien de chez nous comme du jambon du Morvan, des œufs meurette ou encore de la délicieuse tête de veau.

Itinéraire