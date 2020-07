En route pour le lac de Vouglans

Lons-le-Saunier

Le musée à voir ici est celui de Rouget de l’Isle. Il évoque toute sa vie, ses objets personnels sont aussi là dans son ancien appartement personnel.

Rouget de Lille en pleine interprétation de la Marseillaise © Getty

Le parc des bains à Lons Le Saunier s’étend sur 7 hectares et c’est le seul parc inscrit monument historique en Franche Comté. Très arboré avec un plan d’eau, des jets pour se rafraîchir, de magnifiques fleurs, en somme une belle promenade pour se dégourdir les jambes.

Château de Présilly

Il a appartenu a Nicolas Rollin, Chancelier des Ducs de Bourgogne et fondateur de l'Hôtel dieu de Beaune. On peut le visiter gratuitement et chaque été il y a des animations et des bénévoles qui œuvrent à sa restauration.

Orgelet

Allez faire un tour à l'église fortifiée avec son clocher original en forme de dôme. C'est aussi la patrie de Cadet Roussel qui était jadis l'Huissier de la ville d'Auxerre.

Moirans-en-Montagne

La commune est célèbre pour son musée du jouet avec 16 000 pièces du monde entier.

La plage de la Mercantine

Que ce soit une croisière sur le Louisiane ou bien de la voile, des canoës, des kayaks et même des bateaux sans permis, les activités ici sont nombreuses.

Itinéraire