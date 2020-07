Entre Vitteaux et Vézelay

Vitteaux

L'oeuvre d'art contemporain de Sylvie Fleurey est exposée depuis 2009

Précy-sous-Thil

La forteresse de Thil est le plus vieux château fort de France. En 2012, son propriétaire a reçu l'insigne des chevaliers des arts et des lettres pour l'ensemble de sa carrière et l’œuvre de bien public entreprise dans son château. Pour cause, le programme estival des festivités est bien rempli.

Rouvray

L’église Saint-Andéol de Saint-Andeux est une bâtisse du 16e siècle qui a la forme d'une pyramide.

L'autre coup de cœur de cette commune c'est Pierre à Boisseau que les marchands et producteurs utilisaient pour la vente de céréales. On pesait ses graines dans le creux en haut de la pierre en sachant qu’un boiseau correspond à 13 litres.

Avallon

Allez visiter le musée du costume où Agnès et Sylvie possèdent plus de 3000 costumes d’époque datant du 18ème siècle à nos jours, une très vaste collection avec des accessoires, des portraits et du mobilier.

Arcy-sur-Cure

Les grottes d’Arcy-sur-Cure représentent un ensemble de 11 cavités creusées par la Cure, important influent de l’Yonne. On peut également contempler des peintures pariétales vieilles de 28 000 ans, ce sont actuellement les plus anciennes de France. Comptez une bonne heure pour cette impressionnante visite

Vézelay

A Vézelay, partons visiter la célèbre basilique appelée aussi sanctuaire de Sainte-Marie-Madeleine. Ce magnifique édifice a été construit en fonction de la lumière du soleil entre 1120 et 1150.

On peut faire le tour des remparts du village ou aller se perdre dans la maison de l’écrivain Jules Roy.

