Eugénie-les-bains, faites le plein de bonnes énergies !

Wahou. C’est la première chose qu’on se dit quand on arrive dans ce village des Landes, avec une soudaine sensation de sérénité et de curiosité.

Se requinquer à Eugénié

Quel bonheur en passant l’arche d’accueil de la ville - quelle douceur cette jolie rue principale fleurie. Lorsque l’on passe les portes de la ville, on a déjà le sentiment qu’on va passer un bon moment. Entre son parc verdoyant conjuguant parcours d’eau, cascade et arènes - une place centrale dans le village - et tous ces beaux endroits, chemins, impasses, et recoins qui nous tendent les bras et nous encouragent à venir nous asseoir à l’ombre avec un bon bouquin ... tout semble réuni pour faire de votre séjour une vraie récréation. Que vous soyez curiste ou simple vacancier curieux, plutôt branché sport/histoire/patrimoine ou gastronomie, vous avez mis les pieds au bon endroit. Et comme dirait le maire d’Eugénie-les-bains, Philippe Brèthes un homme passionné et plein d'humour, “tous les chemins mènent à Eugénie” car c’est un lieu incontournable.

Le relais des champs, une table délicieusement raisonnable

De la créativité, de la modernité et de la justesse. C’est ce que l’on goûte dans les plats de Kévin Lanvin, chef cuisinier au Relais des champs à Eugénie-les-Bains. On y retrouve toute la douceur de ce talentueux cuisinier ; on se fait bichonner par une équipe simple, attentionnée et délicate ; on y découvre une assiette gourmande et locale … tout y est, et on n’en laisse pas une miette !

A tous les gourmets, adresse à tester d’urgence !

Leur page Facebook : Le relais des champs

Kévin Lanvin, chef cuisinier du relais des champs Copier

Kévin Lanvin, chef cuisinier du Relais des champs à Eugénie-les-bains © Radio France - Anaïs Berthon

Les conseils d'Anaïs

Où dormir ? Le camping des sources (bel endroit et équipe au top)

Où manger ? Le relais des champs (l'assiette des producteurs est un délice !)

Que faire ? Se balader dans le parc et faire une sieste musicale entre 14h et 17h ; se faire papouiller aux thermes ; aller à la rencontre des producteurs locaux au marché nocturne ; admirer la ville et se dire que la vie est belle.