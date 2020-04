Evadez-vous vers les splendeurs des lacs italiens, ce jeudi à 14h30

Suite à la suspension de toutes les séances dans les salles de cinéma et de spectacle depuis le 13 mars, Connaissance du Monde, le plus grand réseau de ciné-conférences au monde, a décidé de maintenir le lien avec son public en proposant la première ciné-conférence en direct sur internet ce jeudi 30 avril à 14h30. Cette expérience ne remplacera jamais le plaisir d’aller dans de vraies salles de cinéma et de spectacles, mais permettra d’offrir un moment d’évasion aux spectateurs confinés, en attendant un retour à la normale.

Le principe est simple : un site dédié vous permettra d’assister en direct à la conférence. Au programme : le film de Mario Introia intitulé « Splendeurs des lacs italiens ». Au pied des Alpes et dominant la plaine lombarde, les 4 plus prestigieux lacs italiens exercent tous sans exception, un fantastique pouvoir d’attraction. Le lac Majeur, le lac d’Orta, le lac de Côme et le lac de Garde, enchâssés comme autant de pierres précieuses dans l’écrin de l’arc alpin, offrent à l’Italie ses plus beaux paysages, tout en échappées, balcons et corniches. Confiné chez lui, Mario Introia répondra en duplex à vos questions.