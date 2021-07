Expérience Béarn, créateur d'émotions dans le Béarn

Entre océan et montagne, à deux pas du Pays Basque et des Landes, à environ 1h de l’océan et 1h des stations de ski, Expérience Béarn, vous attend sur les berges du Gave d'Oloron, à Montfort, dans les Pyrénées Atlantiques (64).

Expérience Béarn c'est le spécialiste des activités de loisirs et des activités de pleine nature. Sur le Gave d'Oloron, découvrez différents forfaits à la journée, demi-journée, ou baptême, sur des parcours de 23km, 13km ou 6km. En canoé, kayak, rafting, canyoning ou pour tester le Stand Up Paddle ou bien le Big SUP (8 personnes). Vous vivrez des émotions à nulle autre pareilles. Mais Expérience Béarn ne s'arrête pas là, et vous propose d’autres activités qui se divisent en fait, en 4 grandes familles :

Avec un choix pareil, c'est l'occasion ou jamais de profiter d'activités délirantes entre amis ou en famille, avec des moniteurs qui maîtrisent parfaitement leur sujet, en toute sécurité. Si vous avez un doute, regardez ce qui suit...

En tant qu’opérateur de séjours, Expérience Béarn est à même de créer votre séjour sur mesure pour des vacances merveilleuses au cœur du Béarn des Gaves. Vous pouvez combiner ainsi, différentes animations et activités, pour une ou plusieurs journées d’aventures mémorables dans un écrin de nature époustouflant !

