Fin de la saison estivale au camping municipal de La Rochelle

Pour leur dernier jour de camping, les touristes sont réveillés par les gouttes de pluie sur les toiles de tente, des bruits qui signent la fin des vacances. Entre les averses, les campeurs plient bagage. Alban range les quatre vélos à l'arrière de sa voiture. " On ramasse tout et puis on espère ne pas avoir trop de bouchons sur le retour", lance-t-il avant de fermer les dernières valises. Il a passé une semaine de vacances en famille entre La Rochelle, l'île d'Oléron et l’île de Ré. " On connaissait déjà, c'est une valeur sûre pour nous : de superbes plages, des pistes cyclables ...". " C'était top, on a eu du beau temps, très chaud presque trop par moment", conclut-il.

À côté, Charles défait son hamac et le range sur son porte-bagage. Venu d'Angleterre, il traverse une partie de la France à vélo avec deux amies. Les trois jours passés à La Rochelle l'ont conquis. "C'est une très jolie ville, ça m'a assez surpris. C'est une des plus jolie ville que j'ai vue depuis que j'ai commencé [le voyage à vélo]. Surtout la couleur des bâtiments j'avais l'impression d'être transporté dans l'histoire un peu", affirme-t-il.

Le camping complet tout l'été

Les touristes à vélo sont nombreux à occuper les 104 emplacements du camping. 20 à 30 parcelles sont généralement destinées aux cyclistes. Et depuis le début de la saison estivale, tous les emplacements sont réservés. Un succès dû au prix de la nuit (11,38 euros en tente et par personne) mais pas uniquement selon Catherine Leonidas, adjointe au maire de La Rochelle, en charge des sports : " C'est un camping qui est idéalement situé. Et donc il est plébiscité par les vacanciers à bicyclette mais aussi par les jeunes pendant les Francofolies. De plus, avec la compétition de voile [ Championnat de France Espoirs ], les athlètes du championnats sont restés au camping", affirme-t-elle.

La porte à l'entrée de l'accueil du camping municipal de La Rochelle © Radio France - Juliette Mély

Tant que la météo s'annonce clémente, le va-et-vient des vacanciers devrait se poursuivre jusqu'à fin août. Les emplacements pour caravanes sont complets jusqu'à mardi prochain. Mais à partir de septembre, les touristes vont se faire de plus en plus rares au camping et petit à petit les toiles de tente laisseront leur place aux feuilles d'automne.