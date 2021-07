France Bleu La Rochelle vous offre cet été votre vol en Montgolfière !

Avant chaque vol, Charente Montgolfières vous téléphonera afin de vous confirmer le lieu de rendez-vous, le jour et l’heure.

Après vous avoir retrouvés sur le lieu de rendez-vous, nous nous rendons sur le terrain de décollage et nous faisons un rapide briefing avec vous afin de vous expliquer le déroulement du vol ainsi que la météo. Ensuite nous vous invitons à venir nous aider afin de préparer la montgolfière.

Une fois la montgolfière prête, vous prenez votre envol. Le véhicule de récupération ainsi que la remorque vous suivent (au sol !). À l’atterrissage, nous vous invitons à venir nous aider à ranger le matériel. La remise des diplômes et le verre de l’aéronaute viennent clôturer le vol. Enfin, nous vous ramenons au point de rendez-vous initial.

Charente Montgolfière à Blanzac-Porcheresse (16) - Charente Montgolfières

Nos formules sont valables tous les jours, toutes périodes, matin et soir.

Quel que soit la formule choisie, la durée de vol est d’environ une heure et vous devez être disponible entre 3 et 4 heures.

Vous pourrez participer à l’installation et au rangement de la montgolfière.

(Nous vous rappelons que nous n’effectuons pas de vol pour une personne seule. Si tel est le cas, nous regrouperons les demandeurs.)

Formule « vol découverte :

Vous serez avec d’autres personnes en plus du pilote dans la nacelle.

Un verre de l’aéronaute clôturera cette aventure.

–230 € /personne« Vol découverte en groupe constitué » à partir de : 3 passagers 220 €/personne, 4 passagers 215 €/personne, 5 passagers 205 €/personne, 6 passagers 200 €/personne, 7 passagers 195 €/personne, à partir de 8 : nous contacter.

Formule « vol privilège :

La nacelle étant privatisée, vous serez seuls dans la nacelle avec le pilote.

Un verre de l’aéronaute avec une bouteille de champagne cuvée spéciale, clôturera cette aventure.

: 2 personnes= 580 €, 3 personnes =790 €, 4 personnes= 1000 €, à partir de 5 : nous contacter.Pour toutes ces formules et en option pour 25 €, nous vous envoyons une clé USB à votre domicile avec un petit film réalisé avec l’ensemble des images prises.

Les tarifs s’entendent hors frais de déplacement (si applicables) Quel que soit la formule choisie, la réservation est valable pour une durée de 10 mois à réception du règlement et, ce dernier sera encaissé le jour du vol (sauf pour les virements).

Didier, le pilote instructeur à Charente Montgolfière - Charente Montgolfière

Charente-Montgolfières

06.09.93.57.14

coteaux du blanzacais, 7 Rue Saint-André, 16250 Blanzac-Porcheresse