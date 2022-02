France Bleu Poitou vous invite en famille aux Domaine du Bois aux Daims !

De quoi avez-vous envie : 5 jours en semaine ou bien 4 jours en weekend ? Pour aller vous baigner à l'Aquamundo et parcourir le parc, rendez-vous à 11 heures pour jouer avec nous !

Si vous demandez à vos enfants s'ils sont prêts à partir en vacances à Center Parcs Domaine du Bois aux Daims, ils vont vite préparer leurs affaires, alors n'oubliez pas de nous appeler au 05 49 60 20 20 à 11 heures pour jouer avec nous. Lavande Grimbert va vous poser 4 questions et le mieux pour vous est d'arriver au sans faute en une minute. La manche thématique s'ouvre à vous et peut-être aussi les portes de votre cottage premium pour 4 personnes.

Sous vos fenêtres circulent les daims en liberté. - Center Parcs Domaine du Bois aux Daims

Idéal pour les enfants qui trouveront toujours quelque chose à faire à l'intérieur ou à l'extérieur, pendant que vous profiterez de l'Aquamundo, univers tropical : l'eau et l'air sont à 30°.

Du lundi au vendredi 3 candidats tenteront leur chance chaque jour et c'est celle ou celui qui aura fait le plus de points qui dira aux enfants (ou aux mais) : on y va !

Bonne chance, une dernière chose ce séjour est valable pendant un an.