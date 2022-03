Gagnez un séjour à la ferme de Chadet à Prondines !!

Du lundi 7 au vendredi 11 mars Jouez à l'écoute de FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE et tentez de remporter ce séjour pour 2 personnes à la ferme de Chadet restaurant et chambre d'hôtes à Prondines !

C’est un ancien corps de ferme construit en 1850 au milieu de terres agricoles. Il a été entièrement rénové avec un goût très sûr et sans fausse note. Il se compose de deux bâtiments attenants. Le premier abrite la maison des propriétaires et quatre chambres d’hôtes, esthétisme et confort sont les points forts de ce lieu propice à la détente.

Le restaurant se trouve dans l’ancienne étable de la ferme de Chadet. Il n’en reste que les volumes, les murs de pierres granitiques et les poutres de bois. A la Ferme de Chadet, la cuisine est française et traditionnelle, les produits sont frais et proviennent en majorité de fournisseurs locaux.

ferme de Chadet

ferme de Chadet

Niché dans les vallons du sud des Combrailles, à proximité des célèbres volcans de la chaines des Puys, Prondines est un petit hameau verdoyant et fier de sa ruralité. Perché du haut des 872 mètres d’altitudes, le grand air, la nature, la faune et la flore sont encore préservés du tourisme de masse.Prondines est situé au nord ouest du département du Puy de Dôme (63). A 872 mètres d’altitude, 250 habitants y vivent dans un paysage vallonné très verdoyant où alternent les prairies et les forets. Les volcans d’Auvergne sont tout proches, les sources thermales et les plans d’eau parsèment cette région particulière du Massif Central.

puy de dome

Profitez d'une chambre meublée avec beaucoup de goût, d'un diner savoureux et d'un petit déjeuner copieux pour deux personnes !!

chambre

petit déjeuner

restaurant

Alors ça vous tente ?!

