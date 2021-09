Gagnez un séjour au Chateau St Jean à Montluçon !

Un lieu d'exception au milieu d'une nature luxuriante !!

La magie d'un lieu habité par l'histoire.

Avant d'être le site mythique que l'on connaît aujourd'hui, le Château Saint-Jean était à l'origine une commanderie de templiers. Appelés « commanderie de Saint-Jean d'entre les Vignes », ses lieux étaient une étape importante sur la voie reliant la Vallée du Cher à l'ancienne Voie Romaine Bourges- Néris les Bains.

Seul vestige de ce passé, La Chapelle désacralisée du XII° siècle, où l'une des plus anciennes tombes des frères inhumés, celle du commandant Michel de Letrange, datant de 1148, a été retrouvée.

Cette ancienne commanderie de Templiers a été le coup de cœur de ses nouveaux propriétaires Nicole et Jean-Claude Delion qui, depuis 2016, se sont investis sans relâche pour restaurer entièrement ces lieux chargés d'histoire. Pour redonner ses lettres de noblesse à ces lieux. Les architectes décorateurs ont imaginé et crée les espaces de la réception, du bar et du restaurant gastronomique du Château « La Chapelle » avec une certaine élégance. Moderniser les lieux sans les dénaturer a été la clé de voûte de tous les instants pour faire de ce château un hôtel de luxe ***** à l'élégance et raffinement sans pareil.

Partez vous resourcer une nuit dans le Chateau nichée en pleine nature, profitez d'une magnifique chambre dans un établissement de luxe, avec petits-déjeuners et accès au spa !

L'allure majestueuse du Château Saint-Jean fait écho à l'ère du Moyen-Âge et son art roman. La finesse des pierres blanchies par le temps, les tourelles de la façade, sans oublier La Chapelle sur le flanc du Château font de cet hôtel de luxe ***** un lieu où le temps semble s'être arrêté.

Le Parc Saint-Jean de la ville de Montluçon, large de 3 hectares et fort d’un étang entouré d’une grande variété d’arbres aux essences diversifiées, est une véritable invitation au calme.

Situé face au Château, vous flânerez dans les allées ombragées du Parc et serez bercés par le ruissellement de l’eau et le chant des oiseaux.

Le Château Saint-Jean est un îlot de calme, de finesse et délicatesse où il fait bon se ressourcer en toute intimité.

