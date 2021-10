Gagnez un séjour au Clos fleuri à Maringues !

La Maison Vigier vous accueille au sein de ses 4 chambres d'hôtes donnant sur le parc.

Au cœur de la Limagne, dans la ville historique de Maringues, les propriétaires vous accueillent dans des chambres d’hôtes riches d’un magnifique parc arboré et fleuri.

Vous pourrez vous reposer confortablement et ainsi profiter en soirée des derniers rayons du soleil dans l'espaces de détentes et de jeux. Vous y trouverez également toutes les cartes et tous les guides vous permettant de découvrir l'Auvergne.

parc

terrasse

A l'image de sa terre de Limagne riche et fertile, le chef du Clos Fleuri membre des Toques d'Auvergne vous propose une cuisine gourmande et inventive en privilégiant les produits de saison. Tout est "fait maison", jusqu'au pain!

assiette

chambre

petit salon

Alors ça vous tente ?!

Rendez vous sur notre antenne du lundi 18/10 au vendredi 22/10 à partir de 11h00 pour jouer et tenter de remporter pour deux personnes votre séjour au CLOS FLEURI à Maringues avec un diner pour 2, une nuit et 2 petits-déjeuners !