Gagnez un séjour au Logis Hôtel LA TRUITE DOREE dans la Vallée du Lot !!

Du lundi 14 au vendredi 18 mars Jouez à l'écoute de FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE et tentez de remporter ce superbe séjour pour 2 personnes au Logis Hôtel La Truite Dorée à VERS dans la vallée du Lot !

L'âme d'une maison de famille chaleureuse au cœur du Parc Régional des Causses du Quercy

Vers dans le Lot

Imaginez un joli jardin à l'entrée d'un petit village à l'accent du sud-ouest, une élégante demeure quercynoise du XIVe siècle métamorphosée en relais de poste en 1888 puis en hôtel-restaurant et guinguette... et vous obtenez l'Hôtel Spa Restaurant LA TRUITE DORÉE.

la truite dorée

Une bâtisse authentique au charme unique avec sa Tour carrée des Chartreux, un site inattendu dépaysant et apaisant sur lequel veille la même famille depuis cinq générations pour vous offrir repos et sérénité au confluent du Lot et du Vers...

Aujourd'hui, épaulée par une équipe fidèle et investie, ce sont Evelyne et Patrick avec leurs enfants, Thibault, en cuisine et Quentin, en salle qui continuent d'écrire avec passion, l'histoire de cette belle saga familiale.

Profitez d'une chambre meublée avec beaucoup de goût, d'une demi bouteille de champagne avec l'accès à l'espace bien-être ainsi qu'un coffret bien être et un petit déjeuner pour deux personnes, !!

chambre

piscine

espace bien être

Alors ça vous tente ?!

Rendez-vous sur notre antenne du lundi 14/03 au vendredi 18/03 à partir de 11h00 pour jouer et tenter de remporter pour deux personnes votre séjour dans la vallée du Lot à Vers au Logie Hôtel LA TRUITE DOREE !