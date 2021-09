Gagnez un séjour dans la maison d'hôtes DATCHA ANASTASIA à ST ANASTAISE BESSE

Du lundi 6 au vendredi 10 septembre, jouez avec nous à l'écoute de FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE et tentez de remporter ce séjour dans la maison d'hôtes DATCHA ANASTASIA à BESSE et ST ANASTAISE ( Puy-de-dôme) !

La montagne auvergnate offre mille activités, le ski a super Besse (à quelques minutes de la datcha) , la randonnée nature, la cueillette de plante médicinales ou alimentaires, les ballades a moto, la découverte des vieilles pierres et de l'histoire de l’Auvergne. Vous ne manquerez pas d'activité autour de la datcha !

Bien à la Datcha! A la Datcha on est bien entouré, on mange bien, on est bien dans les prés , bien dans la montagne , bien à moto , mais on jouit aussi d'un bel espace bien être , un hammam dans l'ancienne cave d'affinage de fromage et même pour cette année un sauna !

salon chaleureux

chambre

Partez vous resourcer une nuit dans cette maison d'hôtes nichée en pleine nature et profitez de l'hospitalité de vos hôtes grâce à un délicieux repas préparé par leurs soins, et pourquoi pas en profiter pour vous prélasser dans le spa et le hammam !!

vue

Alors ça vous tente ?!

Rendez vous sur notre antenne du lundi 06/09 au vendredi 10/09 à partir de 11h00 pour jouer et tenter de remporter pour deux personnes un repas , une nuit, un petit-déjeuner avec accès à l'espace détente du DATCHA ANASTASIA à Besse et St Anastaise !