Gagnez un séjour dans les cabanes des combrailles à Saint-Gervais-D'auvergne

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre jouez à l'écoute de FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE et tentez de remporter ce séjour pour 2 personnes dans les cabanes perchées dans les arbres en Auvergne .

Passez du rêve à la réalité, osez la différence.

Changer de style d’hébergement, de fonctionnement et même d’état d’esprit; s’évader dans un autre monde en optant pour une nuit en cabanes perchées dans les arbres.

la cabane des pirates

la cabane des combrailles

Les cabanes sont perchées à 9 m de hauteur sur un douglas l'accès se fait soit par une échelle , soit une passerelle ou un pont .

Le bain des Combrailles (bain extérieur dans un tonneau chauffé au bois) vous apportera un moment de détente et de bien-être surprenant.

le bain des combrailles

Pour passer des moments inoubliables proches de la nature, en amoureux, en famille ou entre amis. Le petit déjeuner sera hissé au petit matin à l’aide d’une corde et d’une poulie pour être savouré sur la terrasse. Les soirées retrouveront l’intimité d’un éclairage à la lampe à huile et la bougie, pour savourer votre panier pique-nique.

panier pique-nique du soir

Alors ça vous tente ?!

Rendez vous sur notre antenne du lundi 25 /10 au vendredi 29 /10 à partir de 11h00 pour jouer et tenter de remporter pour deux personnes votre séjour dans les cabanes des combrailles à Saint-Gervais-D'auvergne avec un panier pique-nique pour 2, une nuit et 2 petits-déjeuners et un accès au bain nordique.