Gagnez un séjour dans une maison de maître en hébergement d'exception dans le village de Montpeyroux

Du lundi 30 août au vendredi 3 septembre, jouez avec nous à l'écoute de FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE et tentez de remporter ce séjour dans la maison d'exception THE VIEW à Montpeyroux ( Puy-de-dôme) !

The view, un nom qui colle parfaitement à cette propriété, par sa fabuleuse vue sur les monts du Sancy et la chaine des Puys, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2018. Situé dans le village médiéval de Montpeyroux, classé parmi les plus beaux villages de France, c’est le lieu idéal pour vous faire vivre des expériences mémorables et découvrir notre magnifique région d'Auvergne !

chambre

chambre

Ce lieu rempli de sérénité est idéal pour le repos et la relaxation.

Partez vous resourcer une nuit dans cette maison d'exception rénovée avec gout, et profitez de la superbe terrasse et piscine avec vue.

terrasse

piscine

Alors ça vous tente ?!

Rendez vous sur notre antenne du lundi 30/08 au vendredi 03/09 à partir de 11h00 pour jouer et tenter de remporter pour deux personnes une nuit, un petit-déjeuner avec acces à la piscine de THE VIEW à Montpeyroux !