Gagnez un séjour de 2 nuits pour 2 personnes à L'Hôtel de Toiras ( 5 étoiles) à Saint Martin de Ré !

Jouez au Quizz du matin sur France BLEU La Rochelle entre 11h et 12h du 20 au 24 septembre, et si vous être le champion(ne) de la semaine, vous gagnez un séjour de rêve dans l'un des plus beaux hôtels de France !! Un cadeau offert par Grand Pavois Organisation.

L'Hôtel de Toiras jouit d'un emplacement exceptionnel, à l'entrée du port de Saint-Martin-de-Ré, capitale historique de l'Île de Ré.

Il vous offre un accès idéal, via son pont, à la vielle ville de La Rochelle. Ses façades, typiques des vieilles demeures de l'Île de Ré, ont été soumises aux forces de l'Océan Atlantique pendant près de quatre siècles. Elles en font un élément inhérent à l’activité et la vie de cette cité portuaire, et lui confèrent un charme tout naturel. L'Hôtel de Toiras associe harmonieusement les traditions de Charente au confort d'un hôtel de luxe.

À 3 minutes de marche de l'hôtel, la Villa Clarisse vous invite à un moment de détente et de convivialité autour de la piscine. La piscine extérieure chauffée vous permet de profiter d'une eau dont la température peut atteindre 26°C. Les personnes sportives peuvent également essayer de nager à contre-courant. La piscine est accessible de fin avril jusqu'au 30 septembre. Un Spa ouvrira ses portes au cours du premier trimestre 2022.

Si vous souhaitez vous détendre et profiter d'un moment de sérénité dans votre chambre, notre physiothérapeute sera à votre entière disposition pour un massage, un soin du corps ou du visage dans votre chambre.

Découvrez aussi le nouveau restaurant, George’s, et sa vaste terrasse à l’ambiance lounge chic et décontractée, avec une vue imprenable sur le port de Saint-Martin-de-Ré. A la fois restaurant, cave à vin, bar à cocktails et lieu pour le petits-déjeuners. La carte du George’s est à la fois éclectique et moderne, avec un solide ancrage régional. Elle met en valeur des produits locaux de qualité, et particulièrement ceux de la mer. Un service voiturier est disponible devant l'établissement chaque midi.

Pensez aussi à faire plaisir à vos proches en leur offrant l'un des forfaits de l'hôtel de Toiras

