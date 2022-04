Gagnez un week-end pour 4 dans un appartement en front de mer à Vieux-Boucau

Les beaux jours reviennent ! Immocéan célèbre avec vous le retour du soleil et les envies d’escapade en vous offrant un week-end à Vieux-Boucau dans une de ses résidences. Jouez cette semaine dans "L'Arène du Quiz" à 11H sur France Bleu Gascogne et remportez votre week-end au bord de l’océan !

Le sable fin des plages de Vieux Boucau

En tant qu’artisan des vacances, Immocéan façonne des séjours d’exception dans des résidences à (littéralement) deux pas de l’océan Atlantique. Basée à Vieux-Boucau, cette agence de location de vacances en bord de mer dans les Landes et le Pays Basque est une branche de Resasol, véritable institution du tourisme qui a su développer une renommée, dépassant désormais les frontières landaises. Aussi bien destinées aux voyageurs de passage qu’aux locaux, les vacances signées Immocéan permettent de prendre le temps de (re)découvrir notre belle région des Landes et son environnement d’exception. Alors prêt à vous délecter d’un week-end à la plage dans une des locations vacances à Vieux Boucau ?

Résidence IMMOCEAN à Vieux Boucau

Les appartements Immocéan sont classés 4 étoiles en Meublés de Tourisme et transforment vos escales sur la côte landaise en grandes vacances ! L’occasion parfaite pour tenter de gagner un week-end dans une de nos locations T2 de Vieux-Boucau, pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.

Immocéan, l’appartement de vos vacances

Un petit nid douillet vous attend à seulement 200 mètres de la plage, dans une résidence avec parking privatif et local à vélo sécurisé. L’aménagement ergonomique et fonctionnel des locations Immocéan a été pensé pour rendre vos séjours sur la côte landaise toujours plus confortables, tout au long de l’année. Balcon aménagé de chiliennes ou terrasse avec salon de jardin, cuisine moderne et équipée, une chambre avec lit double, un salon avec canapé convertible, l’accès au WiFi..

Appartement Immocéan

Cerise sur le gâteau ? Une résidence labellisée Clef Verte et dotée d’une piscine, d’un jacuzzi, d’une salle de sport et de musculation. Goûtez au bonheur en passant quelques jours dans une adresse d’exception

Piscine et bain bouillonnant

En séjournant dans l’un des appartements Immocéan, vous serez à 200 mètres des plus belles plages du Sud-Ouest. Les familles apprécieront d’avoir à seulement traverser une rue pour se retrouver les pieds dans le sable. Les surfeurs se feront une joie de pouvoir se jeter à l’eau dès le lever du soleil, seuls au monde ,ou de se régaler des minis vagues sous les lumières rougeoyantes du sunset.

Vieux Boucau

Vibrez pour Vieux-Boucau, au rythme de l’iode et des animations

Vieux-Boucau joue aussi à la perfection la carte de l’ambiance décontractée et d’un centre-ville tout en ébullition pour satisfaire les locaux comme les voyageurs de passage.

Le lac marin de Vieux Boucau

C’est une ambiance de vacances qui règne à Vieux-Boucau. Le bleu étincelant des eaux tranquilles du lac marin apporte une énergie unique. Sur les places, les marchés colorés sont vibrants et chaleureux, de jour comme de nuit de Juin à Septembre et tous les samedis en hors-saison. Le long du canal, on ne se lasse pas de la promenade piétonne du Mail ouverte sur une enfilade de commerçants. Et l’été, les spectacles traditionnels font vivre plus fort la culture landaise dans et autour des arènes.

Le Mail de Vieux Boucau

Vous l’aurez compris, Vieux-Boucau est une animation perpétuelle. Une station balnéaire avec une âme et qui regorge de trésors. Comment ne pas succomber aux charmes de Vieux-Boucau ?

Toute l’ébullition de Vieux-Boucau à proximité de votre résidence Immocéan

Ici, tout est accessible rapidement. Boulangerie, supérette, location de surf, boutiques: tous les commerces essentiels aux vacances sont à proximité. Ici, le cœur battant de l’océan devient presque inoffensif grâce à la baignade de la Plage Centrale, surveillée depuis Avril jusqu’à Octobre. Ici, les innombrables pistes cyclables rejoignent forcément la plage ou la forêt.

Et tout ça, à seulement quelques mètres de votre résidence à Vieux-Boucau : le paradis !

Vieux Boucau et le front de mer

Un séjour avec Immocéan, entre amis, à deux ou en tribu, pour des vacances les pieds dans l’eau et la tête au soleil !

Avec Immocéan vos vacances s’adaptent à vos vies !

Plusieurs catégories d’appartements, plusieurs capacités, plusieurs options. Ainsi, retrouvez sur place des locations dans les Landes en bord de mer, à Vieux-Boucau ou à la Plage Centrale à Hossegor, pouvant accueillir de 2 à 8 personnes et jusqu’à votre animal de compagnie, allant du studio à l’appartement de plus de 60 m², avec si besoin des installations pensées pour les personnes à mobilité réduite.

Les plages de Vieux Boucau

Réservez vite votre prochain séjour à la plage avec Immocéan. Toute l’équipe est à votre écoute pour discuter de vos prochaines vacances.

IMMOCÉAN - 1 route des lacs 40480 Vieux-Boucau-Les-Bains 05.58.48.95.50 contact@resasol.com

www.immocean.com

Comment gagner votre séjour ?

Jouez cette semaine dans "l'arène du quiz" sur France Bleu Gascogne entre 11h et midi. Répondez à un maximum de questions. Le plus gros score de la semaine gagne le cadeau !