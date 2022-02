Gagnez un weekend au cœur des vignes !

A 11 heures les habitués le savent : On Joue Ensemble sur France Bleu Poitou ! Et jusqu'au 11 février c'est à Beaulieu sur Layon que nous vous invitons. Ce domaine viticole a été bâti au 19è siècle et depuis l'orée des années 2000 la famille Beguinot a rénové et ouvert le Domaine de La Soucherie pour que vous puissiez y séjourner et y goûter la tranquillité... ainsi que les vins d'Anjou et Val de Loire.

Suivez le guide. La dégustation va débuter. - Le Domaine de La Soucherie (49)

Révisez vos cépages et votre Poitou : les 4 questions qui vont vous accueillir à l'antenne pourraient en être inspirées. Si vous déjouez les pièges et faites un sans-faute, l'étape royale s'offre à vous : la 2ème manche, celle que tous les gagnants ont réussi à atteindre.

En jeu jusqu'au vendredi 11 février , un séjour de 2 nuitées au Domaine de La Soucherie pour 2 personnes avec petits-déjeuners, visite du domaine et dégustation de vin. Il reviendra à la personne qui aura fait le plus grand nombre de points.

Pour jouer rendez-vous à 11 heures sur France Bleu Poitou au 05 49 60 20 20.