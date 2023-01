Gagnez une croisière fluviale avec Le Boat à l'occasion de la sortie du film Les Cadors

Les Cadors , c'est une histoire de famille, celle de deux frères que tout oppose... et pourtant ! Un joli duo interprété par Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig, accompagnés par Michel Blanc et Marie Gillain. Avec pour toile de fond la Normandie et la ville de Cherbourg.

Votre croisière à gagner

C'est une croisière fluviale de 7 jours, sur un bateau pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes, que France Bleu et Le Boat vous offrent !

Le Boat, leader de la location de bateaux sans permis propose une expérience pour tous les goûts, pour les amis ou les familles et pour tous les budgets afin de découvrir les plus belles régions de croisières, ainsi que les trésors cachés des voies navigables. Vous devenez le capitaine de votre propre bateau.

Avec un bateau qui sera à la fois votre maison et votre moyen de transport durant vos vacances, vous choisissez une des nombreuses bases de départ situées sur les plus belles voies navigables, et vous décidez de tout le reste ! Allez où vous le souhaitez, faites ce qui vous plaît, arrêtez-vous où vous voulez et quand vous voulez. Il n’y a pas besoin de permis ou d’expérience préalable pour naviguer… L’itinéraire se fait au jour le jour, ce qui permet une réelle sensation de liberté !

Après une instruction de navigation, vous pourrez pleinement profiter de vos vacances au rythme de l’eau. Histoire, patrimoine, gastronomie, villages médiévaux et villes pittoresques nichées dans les falaises… dépaysement assuré ! Vous n’avez plus qu’à choisir votre destination parmi les suivantes :

Canal du Midi

Camargue

Aquitaine

Lot

Charente

Bourgogne Franche-Comté

Bourgogne Loire-Nivernais

Bretagne

Alsace

Comment jouer ?

Ecoutez France Bleu du lundi 9 au dimanche 15 janvier inclus, et en participant à l'un des rendez-vous jeu de la journée, vous serez inscrits pour le tirage au sort qui aura lieu lundi 16 janvier en direct à 12h50 dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission .