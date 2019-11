Gagnez une croisière sur le Delta du Mekong, un voyage propice à la méditation

Paris, France

Des hauteurs de l'Himalaya aux côtes sud de la Mer de Chine, au terme d'un parcours de 4500 km, le Mékong, partout où il coule, fascine les hommes et façonne leur vie.

CroisiEurope vous proposons de descendre ce grand et généreux « serpent d'eau », depuis les vestiges d'Angkor jusqu’à la rivière et le Lac Tonlé sur les pas d’Henri Mouhot, puis Phnom Penh et Hô-Chi-Minh-Ville, ville encore fortement imprégnée de la présence française coloniale.

-

● Jour 1 : Paris - Siem Reap (Cambodge)

Vol régulier avec escale à destination de Siem Reap.

Dîner et nuit en vol.

● Jour 2 : Siem Reap - Angkor

Arrivée à Siem Reap. Déjeuner à l'hôtel.

Visite du temple de Beng Mealea situé en dehors de la zone touristique et qui présente la particularité d'être resté comme au premier jour de sa découverte.

Dîner en ville.

Nuit à l'hôtel 4*NL pour le bateau 4 ancres et à l'hôtel 5*NL pour le bateau 5 ancres.

● Jour 3 : Siem Reap - Angkor

Visite du temps de Ta Prohm. Aujourd'hui, la nature a repris le dessus et le résultat est époustouflant. Des arbres jaillissent des bâtiments du temple et d'épaisses racines le recouvrent. Exploration d'Angkor Thom.

Flânerie dans l'enceinte de l'ancien Palais Royal, puis découverte de la terrasse des Eléphants et de celle du Roi Lépreux.

Déjeuner en ville.

Visite des Senteurs d'Angkor : tout l'art ancien du tressage dans cette manufacture où l'on fabrique des bougies, savons puis visite des ateliers de soie.

Dîner en ville et spectacle du Cirque PHARE : acrobaties, jonglages.

Nuit dans votre hôtel.

-

● Jour 4 : Siem Reap - Lac Tonlé

Visite du temple d'Angkor Wat, chef d'œuvre de l'architecture khmère. C'est le plus célèbre et le plus imposant de tous les monuments d'Angkor.

Déjeuner à l'hôtel.

Transfert pour rejoindre votre bateau 4 ou 5 ancres.

Accueil, cocktail et installation dans les cabines. Dîner. Présentation de l'équipage.

Nuit à l’ancre.

● Jour 5 : Lac Tonlé - Kampong Chhnang - Kampong Tralach

Matinée de navigation et traversée du Lac Tonlé.

Déjeuner.

Kampong Chhnang est un des plus grands ports de pêche où l’on pratique également la pisciculture. La région est également connue pour sa poterie archaïque. Dégustation de produits locaux.

Retour à bord et navigation pour Kampong Tralach.

Nuit à l’ancre.

● Jour 6 : Kampong Tralach - Koh Chen - Phnom Penh

Visite de la pagode Wat Kampong Tralach Leu. On y accède en traversant le village de Kampong Tralach en char à bœufs dans un magnifique paysage de rizière.

Déjeuner.

Découverte de Koh Chen, riche petit village d'artisans spécialisés dans le travail du cuivre gravé et argenté.

Retour à bord et navigation vers Phnom Penh.

Promenade en « tuk tuk », à la découverte des monuments les plus importants de la ville.

Spectacle traditionnel de danses Apsara à bord.

Nuit dans le port de Phnom Penh.

-

● Jour 7 : Phnom Penh

Visite du splendide Palais Royal, l'un des plus beaux exemples d'architecture et de sa Pagode d'Argent. Puis Visite du Musée National.

Déjeuner en ville.

Visite de l'Ecole Tuol Svay Prey S21, ancien centre de détention des Khmers Rouges.

Temps libre au marché.

Retour à bord et navigation vers le Vietnam.

Nuit à l’ancre.

● Jour 8 : Chau Doc – Sa Dec (Vietnam)

Chau Doc, très prospère, se développe autour de la pêche et de la pisciculture.

Visite de la pagode Tay An et du temple Ba Chua Xu.

Déjeuner.

Retour à bord et navigation vers Sa Dec.

Nuit à l’ancre.

● Jour 9 : Sa Dec – Vinh Long – Cai Be

Découverte du superbe marché local de Sa Dec et visite de l'ancienne demeure de l'amant de Marguerite Duras.

Déjeuner et navigation vers Vinh Long.

Promenade en bateaux à travers les canaux.

Découverte d’une briqueterie, ainsi que d’une fabrique artisanale de riz soufflé, de galettes de riz et d’alcool de riz.

Retour à bord et navigation.

Nuit à l’ancre.

● Jour 10 : My Tho – Hô – Chi -Minh Ville (Saigon)

Visite d’une ferme d’apiculture et dégustation de thé au miel ainsi que de fruits exotiques.

Navigation dans de petits sampans sur ce canal bordé de palmiers d’eau.

Déjeuner.

Magnifique navigation par le très étroit canal de Chao Gao en direction de Hô-Chi-Minh Ville.

Nuit à quai au centre-ville de Saigon.

-

● Jour 11 : Hô – Chi -Minh Ville

Visite d’Hô-Chi-Minh-Ville construite par les Français en 1859. Tour de ville : le Palais de la Réunification, la cathédrale Notre Dame et la Poste Centrale. Visite du Musée National d'Histoire.

Déjeuner à bord.

Départ en bus pour rejoindre les tunnels de Cu Chi et découvrir les techniques de survie des Viet Cong pendant la guerre.

Retour au bateau. Cocktail et dîner d’au revoir.

Nuit à quai.

● Jour 12 : Hô – Chi – Minh Ville

Petit-déjeuner. Débarquement et découverte de Cholon, grand centre commerçant chinois.

Déjeuner en ville et après-midi libre.

Transfert vers l'aéroport d’Hô-Chi-Minh-Ville et envol pour Paris.

Vol de nuit avec escale.

● Jour 13 : Paris

Arrivée à Paris.

● Le séjour ne comprend pas :

- Les visas vietnamien/cambodgien

- L’assurance annulation/bagages

- Les pourboires pour l’équipage

- Les boissons non mentionnées.