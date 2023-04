gagnez une nuit en tente Lodge Safari !

La Lodge Safari est l’hébergement idéal pour conjuguer vos vacances avec originalité et authenticité sans avoir à sacrifier le confort.

Cette lodge a une allure de tente et de bungalow toilé et vous offre une véritable évasion.

La partie cuisine est en toile et les chambres et la salle de bains en bois (isolées du frais au printemps, du chaud en été, et du bruit aussi).

Elle est en plus située dans un cadre dépaysant, au plus près de la nature.

Pour profiter à la fois du grand air et des plaisirs du camping tout en sortant un peu des sentiers battus, elle est l’hébergement qu’il vous faut.

Cette Lodge Safari a l’avantage d’être très spacieuse pour vous accueillir à deux. Elle est aussi entièrement équipée de manière à maintenir un niveau de confort agréable pour les locataires.

La Lodge Safari dispose de 1 chambre avec un grand lit en 160×200

Les couvertures, les couettes et les oreillers sont fournis ainsi que les serviettes de toilette avec les torchons pour la cuisine et le lit est fait à votre arrivée.

La cuisine est équipée de tout le nécessaire pour cuisiner des plats maison en amoureux : réfrigérateur, plaques électriques, micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain, couverts, etc. La Lodge Safari est équipée d’une salle de bains avec WC.

Sur la terrasse extérieure, vous bénéficierez d’un espace de vie dedans-dehors et apprécierez le soir la fraîcheur de l’air durant vos moments de pause.

Alors ça vous dit ?

