Gagnez une semaine à la campagne pour se ressourcer en famille dans les Hauts de France

Du 28 octobre au 1er novembre, c’est une semaine pour 4 personnes dans les Hauts-de-France, que l’équipe d’Embarquement immédiat et Gîtes de France vous proposent de gagner.

Paris, France

Vous serez hébergés au Gîte de La dépendance à Roost-Warendin, et nous vous offrons en prime un panier de produits et d'articles du terroir ainsi qu'une activité culturelle.

La localisation du Gite de La dépendance

Proche de Douai, sur l'ancienne ferme Brasserie-Coopérative Saint-Martin 1763-1940, l'histoire et la beauté des lieux ne vous laisseront pas indifférents ! Un endroit unique par son caractère imposant et respectueux du passé. Profitez de ces hébergements de pays, avec le confort du XXIème dans un espace nature de 10 hectares

Le Gîte de la Dépendance - Gîtes de France

Philippe, agriculteur vous accueille à Roost-Warendin dans ses deux gîtes mitoyens, situés sur une ancienne brasserie. Vous pourrez également goûter les produits du terroir de sa boutique située sur le même site.

Le Gîte de la Dépendances - Gîtes de France

Gîtes de France

Créé en 1955, Gîtes de France est devenu un acteur incontournable du tourisme en France.

Un acteur qui a révolutionné les codes du secteur, en défendant un tourisme différent, qui favorise la rencontre et le partage et qui respecte et fait vivre l’identité des territoires.

Gîtes de France promeut encore aujourd’hui un tourisme authentique d’accueil chez et par l’habitant, où la rencontre, la convivialité et la simplicité sont de mise.

-

Garants et ambassadeurs de ces valeurs, les 42.000 propriétaires Gîtes de France accueillent leurs hôtes dans leurs 70 000 hébergements partout en France, à la campagne, à la montagne, en mer ou en ville.

Les vacances Gîtes de France sont avant tout l’histoire d’une aventure humaine et la richesse d’une expérience à vivre à chaque fois différente.