Gagnez une semaine fantastique dans le maison de Bilbo le Hobbit dans le Grand-Est

A l’heure de la superbe exposition sur Tolkien à la BNF (jusqu’au 16 février 2020), France Bleu Paris offre un séjour d’1 semaine pour 2 personnes + panier gourmand de produits du terroir dans les Vosges en Gîte de France, Domaine de cul-de-sac-la-maison.

Carte du gite du Hobbit dans le Grand Est - Gites de France

Une véritable plongée dans l’univers des Hobbit pour les fans du Seigneur des Anneaux ou tout simplement pour les amateurs de nature !

Plongez dans la nature et l'insolite, poussez la porte ronde la plus célèbre de la littérature et vivez l'univers du Seigneur des anneaux le temps d'une semaine, à deux, dans la maison du hobbit Bilbo Sasquet.

Le Domaine de Cul de Sac est un endroit extraordinaire et ressourçant. Il est le départ de sentiers de randonnées qui vous permettront de découvrir de fantastiques paysages en toute saison. En hiver, selon l'enneigement de belles balades à raquettes (mises à disposition gratuitement) vous attendent. Un observatoire à oiseaux et de la faune Les animaux de la ferme feront également partie des attractions de votre séjour : Nina le perroquet malicieux, Isis fidèle Saint-Bernard. Vous rencontrerez aussi Lilou, Lila, Chiva les chèvres de Sophie et aurez sans doute l'occasion de goûter au fromage frais produit sur place. Les oies, canards et poules font bon ménage avec le reste de la troupe.

