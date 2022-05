Gagnez votre week-end insolite pour deux à Bol d'Air, dans les Vosges, lors de la finale du dimanche 8 mai !

Un week-end insolite dans une cabane et des activités de plein air, dans les Vosges, ça vous tente ? Eh bien dans ce cas, il vous suffit de remporter la finale du dimanche 8 mai, car c'est le lot qui sera à gagner ce jour-là. Et tout ça, pour deux personnes...

Bol d'air propose des cabanes atypiques, des activités en extérieur comme en intérieur, et des week-ends reposants

Les Vosges recèlent de magnifiques paysages et de belles surprises : Parmi ces dernières, citons Bol d'air, un espace à nul autre pareil, situé en pleine forêt.

Chez Bol d'air, tout incite et tout invite les gens au calme, à la déconnexion et au bonheur de prendre (enfin !) le temps de vivre avec des activités aussi prennates qu'intéressantes ! Entre les cabanes dans les arbres, les activités à sensation et celles impliquant des énigmes ainsi que les magnifiques paysages alentours, chacun peut y trouver son compte.

Bol d'air a donc décidé de vous proposer de venir découvrir son concept, si vous n'avez pas eu la chance de gagner le précédent week-end mis en jeu sur notre antenne. Au programme, un week-end pour 2 personnes, avec petits-déjeuners et prestations hotleières (ménage et lits faits, serviettes fournies), sans oublier 3 activitées proposées.

Des énigmes, de la réflexion et des moments de joie en prévision, chez Bol d'air ! - © Bol d'air

Ces trois activités sont Explor'Games "à l'origine du futur", Propuls'Air et Hélicopt'Air.

Vous trouverez tous le sdtéails concenrant les cabanes disponibles et les activités offertes sur le site officiel de Bol d'air, aisni qu'en cliquant directelment sur les liens qui vou s intéressent.

Pour jouer, il suffit de composer le 03.26.48.2000 (prix d'un appel local), dun lundi au vendredi, afin de jouer au 5/5 entre 11h et midi. Le grand gagnant de la finale du dimanche 8 mai partira alors à Bol d'Air, pour uen expérience hors du commun !

Bonne chance à tous !