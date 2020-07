Gan, le pays du bon vin !

La bastide de Gan est “the place to be” pour des vacances plaisirs et déconnectées … L’essentiel est là : un paysage délicieux, et des produits incroyables. L’inverse est aussi valable !

Plaisir des yeux et des papilles

Si il y a bien quelque chose à amener dans ses valises quand on va à Gan, c’est une bonne paire de chaussures pour partir gambader dans les nombreux chemins de balades ; mais il ne faut pas oublier aussi de venir avec son appétit. Parce-qu’entre les bons produits du coin à déguster et les vins de Jurançon et du béarn à savourer, il faut être sûr que les papilles gustatives soient bien préparées. En fait, c’est le genre de vacances parfaitement équilibrées qu’on peut passer à Gan : se dépenser puis reprendre des forces à table le soir !

La Cave de Jurançon, un incontournable

Rien de mieux pour découvrir le vin de Jurançon et du béarn que de venir faire un tour à la Cave de Jurançon, un lieu incontournable pour tous les amateurs de bon vin ou ceux qui souhaitent simplement s’initier au plaisir oenologique. On peut en effet non seulement revenir avec de bonnes bouteilles - à déguster ou à offrir - mais aussi et surtout, tout apprendre sur la fabrication du vin, de la vigne jusqu’à la transformation. Une manière ludique, créative et conviviale de s’intéresser au vin !

François Ruhlmann, directeur de la Cave de Jurançon :

