Gourette, pour des vacances au sommet

Des vacances à la montagne, c’est le programme des sportifs ou de ceux qui cherchent un moyen de passer l’été dans un lieu de totale sérénité.

Gourette, une destination ressourçante

On connaît bien Gourette l’hiver, pour ses fabuleuses pistes de ski - ambiance fondue et vin chaud. Mais l’été avec une bonne paire de chaussures de rando et une furieuse envie d’admirer la montagne sous un autre jour, c’est un moment tout aussi exquis. Canyoning, tyrolienne géante à travers les montagnes, randonnée, trail ou encore vélo (beaucoup de vélo) … tel est le programme de cette station bourrée de bonnes ondes et d’énergies. Et c’est sans compter le goût des bonnes choses …

La Miellerie de la Montagne Verte

C’est vrai qu’on a pour habitude de se délecter d’un bon fromage de brebis ou d’un délicieux jambon de pays quand on vient dans le coin. Cependant, les spécialités locales ne s’arrêtent pas là ! Les miels - car oui, il y en a plusieurs - de la Miellerie de la Montagne Verte sont aussi fabriqués grâce à une nature environnante très riche et bien sûr, un savoir-faire authentique … Et ce savoureux nectar plein de vertus thérapeutiques a beau être la tête d’affiche, on en décline du travail des abeilles, d’autres produits très intéressants pour la santé (propolis, gelée royale, …).

Où dormir à Gourette ? Camping Iscoo !