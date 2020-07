Hagetmau, “patrie douce et chère”

A Hagetmau, dans les Landes, on y va pour pour ses fêtes légendaires, sa chaise mythique et pour le rugby … Et surtout, pour son ambiance !

Une ville sportive

Si Hagetmau a été élue ville la plus sportive de France (catégorie moins de 20 000 habitants) en 2012, c’est toujours le cas 8ans après. Rugby, basket, natation … la ville accueille un bon nombre de sportifs toute l’année dans son complexe sportif de la Cité Verte. Pour les sportifs du dimanche, il y a aussi moyen de passer un bon séjour hagetmautien en se baladant aux lacs d’Halco, en partant pêcher au Lac d’Agès, en dégustant des bons produits du coin ou même en tombant par hasard sur une des incroyables soirées festives. Parce-que les hagetmautiens savent faire la fête … mais en musique !

A Hagetmau, les biberons donnent le la !

Les “bibs” comme on les appelle, c’est la banda d’Hagetmau et clairement, les soirées avec eux ont toujours une saveur particulière. Ils mettent l’ambiance pendant les fêtes et les soirées, et partout où ils passent, on peut être sûr que ça chante et que ça danse bras dessus bras dessous.

Thomas Dutoya, chef de musique des Biberons :

Et pour le plaisir, un petit bout de l’hymne d’Hagetmau !

Sur les confins, de la forêt landaise / Dans le pays que dore le soleil / Règne Hagetmau, la cité chalossaise / Reine des fleurs à l’éclat sans pareil !