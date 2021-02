Haut-Verdon, Ubaye, Pays des Ecrins, Serre-Chevalier et Hautes-Vallées : émission spéciale montagne

Ce dimanche de 10h à 11h sur France Bleu Provence : émission spéciale montagne à quelques jours du début des vacances d'hiver pour la Zone B. La France n'est donc pas reconfinée et les déplacements autorisés : et si vous choisissiez les stations des Alpes du Sud ?

Bienvenue dans "Destination Provence", votre émission histoire, patrimoine, découverte régionale du week-end sur France Bleu Provence. Et ce dimanche, c'est une émission spéciale tourisme que nous vous proposons avec les stations de ski des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Certes, les remontées mécaniques ne fonctionnent pas en raison de la crise sanitaire, mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous détourner de la montagne. Bien au contraire ! Tout a été mis en place pour vous garantir, en toute sécurité, des vacances riches en expériences et sensations fortes. C'est peut-être aussi pour vous l'occasion de découvrir des activités que vous n'auriez jamais eu l'idée de tester !

Ce matin jusqu'à 11h, cinq directeurs d'offices de tourisme vont vous vanter les mérites de leurs stations et territoires. Pour les Alpes-de-Haute-Provence : Verdon Tourisme avec La Colle Saint-Michel et Val d'Allos, puis Ubaye Tourisme avec Le Sauze ou encore Sainte-Anne La Condamine. Et pour les Hautes-Alpes : Pays des Ecrins avec Pelvoux-Vallouise et Puy-Saint-Vincent, l'incontournable Serre-Chevalier, et les Hautes-Vallées avec La Grave, l'Izoard et La Clarée. Nous allons vous donner envie d'improviser vos vacances et de les organiser, un peu à la dernière minute, avant le grand départ samedi prochain !

Et vous : qu'avez-vous prévu de faire pour vos vacances d'hiver ? Où comptez-vous aller ? Avez-vous déjà testé la montagne ces précédents weekends sans les remontées mécaniques ? Alors c'est comment ? Racontez-nous aussi votre amour pour nos Alpes du Sud, l'hiver ! 04 42 38 08 08 ! Vous êtes les bienvenus dans cette spéciale "Destination Provence" : tourisme à la montagne !

Dans les Alpes-de-Haute-Provence

La sélection de Verdon Tourisme : Colmars-les-Alpes, La Colle Saint-Michel, Val d'Allos...

La sélection d'Ubaye Tourisme : Le Sauze, Super-Sauze, Sainte-Anne-La Condamine...

Dans les Hautes-Alpes

La sélection du Pays des Ecrins : L'Argentière-la-Bessée, Pelvoux-Vallouise, Puy-Saint-Vincent...

La sélection de Serre-Chevalier

La sélection des Hautes-Vallées : La Grave, La Meije, la Clarée, l'Izoard...