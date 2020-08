Hossegor, une ville balnéaire moderne et responsable

Star du sud de la Côte d’Argent, Hossegor est une station balnéaire très touristique mais aussi très choyée et préservée de ses habitants.

Des vacances dynamiques au bord de l’eau

Ville balnéaire moderne, jeune et dynamique, Hossegor est le genre d’endroit où on pose les valises le premier jour pour troquer la voiture contre le vélo, et où on ne s’ennuie jamais ! L’océan pour les amoureux des vagues ; le lac pour ceux qui préfèrent l’eau calme, tout y est pour passer des vacances qui donne la pêche ! On y fait de la marche aquatique avec Océan Incentive, on apprend les bases du surf dans les écoles de la Fédération Française de Surf l’été - et on se perfectionne dans les clubs, on ramasse les déchets pour prendre soin des plages avec l’association des Amoureux du front de mer Pickitup 40, ou encore on profite de la multitude de délicieux bars et restaurants avec une vue incroyable sur l’océan le temps d’un dîner au coucher de soleil ...

Lier l’utile à l’agréable avec des glaces éco-responsables !

Ça c’est LA chose à ne pas manquer quand on passe à Hossegort ce été : Ella Ferrandis et ses deux compères, tous les trois diplomés en biologie marine, ont un concept absolument fantastique avec leur enseigne Vegetal Yogurt … Se faire plaisir en se sensibilisant à la protection de l’environnement. Des glaces vegan zéro déchet … c’est-à-dire que TOUT se mange : la glace et son topping (évidemment !), son bol et sa cuillère ! Pas besoin de chercher une poubelle une fois la gourmandise avalée, il ne reste plus rien ! Mais le pire dans tout ça : c’est que c’est divin et que l'équipe est adorable !!! On passe au stand le matin, le midi, au goûter et le soir tellement on se régale et manger une glace n’a jamais été aussi éco-responsable !

Ella Ferrandis - Co-Gérante de Vegetal Yogurt Copier