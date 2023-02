Hôtel 4 étoiles et menu gastronomique à saisir sur France Bleu Poitou !

Le Clos de la Ribaudière, un bel endroit où vous serez chouchoutés tous les 2. Nous parlons bien d'un weekend à 2 dans cette bâtisse dont la partie historique remonte au XVIIIème siècle, l'hôtel de charme a reçu 4 étoiles et vous aurez droit à votre repas au restaurant gastronomique dans la formule de la Motte, du nom d'anciens propriétaires. Vous dormirez une nuit dans une chambre Prestige, de 35 m2.

ⓘ Publicité

Le spa vous attend. - Le Clos de La Ribaudière.

Bien sûr vos petits déjeuners font partie de ce super cadeau. Vous avez aussi accès au spa et comble du bonheur, nous vous offrons 1 massage chacun de 50 minutes. Il vous reste donc à nous appeler à 11 heures au 05 49 60 20 20 pour répondre aux 4 questions de rigueur. Si vous avez du talent ET de la chance vous accéderez à la manche ultime : la manche thématique. La gagnante ou le gagnant de la semaine aura bien sûr réussi le plus gros score.

Bonne chance à vous tous : le Clos de La Ribaudière vous attend sur France Bleu Poitou à 11 heures.