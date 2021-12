Info neige et forfaits de ski à gagner

Alors que la neige est arrivée en abondance dans nos stations, France Bleu s'engage aux côtés des professionnels de la montagne pour votre saison d'hiver !

L'info neige : à 7h20 et 17h20

Chaque jour, écoutez France Bleu Pays de Savoie, retrouvez l'enneigement et l'ouverture des pistes, l'actualité et les événements à ne pas manquer en station, et gagnez vos forfaits de ski !

Des milliers de kilomètres de pistes dans tous les massifs de Savoie et Haute-Savoie, des décors à couper le souffle, retrouvez enfin le plaisir de la glisse...

Le passeport ski

Et pour les fondus de ski, le Passeport ski France Bleu arrive pour les vacances de Noël : 20 forfaits journée pour 10 superbes stations de Savoie et Haute-Savoie... Restez à l'écoute !