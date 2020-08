Iraty, un petit paradis sur Terre

Il y a des villes qui vous émerveillent quand vous arrivez, puis il y a ce genre d’endroit qui vous met des papillons dans l’estomac une fois arrivé, parce que vous sentez que vous êtes dans un lieu spécial. Iraty est ce monde à part.

Un cadre hors du temps

Tout d’abord, l’arrivée au col d’Iraty se mérite : ça grimpe un peu, les virages se prennent avec douceur et les vaches en liberté conviennent de votre sort sur quelques portions de route, quand elles décident de faire barrage. Et c’est tout à fait normal de mériter une arrivée à Iraty puisque l’endroit est tout simplement à couper le souffle. On peut y observer les oiseaux locaux et de saison avec des ateliers de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) ou encore se balader en forêt d’Iraty à pieds, à vélo ou à cheval. On peut aussi rencontrer des bergers passionnés et se laisser tenter par un bon fromage de brebis … Les chemins de randonnées s’offrent à vous, prêts à vous présenter les plus beaux paysages du Pays-Basque. On peut même devenir copain/copine avec Lulu, la brebis qui se balade prêt de la Maison d’accueil des Chalets d’Iraty, elle ne demande que des caresses (et des restes de vos piques-niques éventuellement). Mais la Vallée d’Iraty, c’est aussi une affaire de rencontre ...

Une culture préservée et mise à l’honneur

Ce qui rend le voyage à Iraty encore plus incroyable, ce sont les rencontres que l’on peut faire avec les acteurs du secteur. Parmi eux, Josy Arrossagaray, responsable des Chalets d’Iraty. Au-delà du fait de faire son métier avec beaucoup de coeur et d’énergie, Josy incarne la culture basque et la sublime. Sa générosité, sa spontanéité et son amour pour son pays font d’elle une incroyable ambassadrice du Pays-Basque et de ses valeurs. L’effet “wouah”, c’est quand on l’entend parler de sa montagne avec simplicité et authenticité ...

Josy Arrossagaray, Responsable des Chalets d'Iraty © Radio France - Anaïs Berthon

Les conseils d'Anaïs

Où manger ? Etchemaite, à Larrau. Non seulement on se régale, on s'en met plein les papilles et plein les yeux - mais en plus le chef a un coeur énorme et une douceur de vivre qu'on retrouve dans sa cuisine.

Où dormir ? Camping Itxila