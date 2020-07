Itxassou, la nature à l’honneur

Itxassou, dans le Pays Basque, est presqu’une marque tant la célébrité de ses cerises est ancrée. On y vient pour prendre l'air, se dépayser, mais surtout … on y retourne !

Un village de charme

Ce nom vous dit forcément quelque chose … Connu pour sa cerise, avec laquelle on prépare la confiture pour accompagner le fromage se brebis, Itxassou est ce genre de petit village qui ne laisse pas indifférent. Tous les essentiels sont réunis : des beaux sentiers de balades et de randonnées, de très bonnes choses à déguster, et de quoi se rafraîchir avec des sports d'eau pour tous les goûts et les niveaux.

D'ailleurs, l'été et les jours de grosses chaleurs, c'est un peu le refuge pour venir se rafraîchir.

Glisser sur la Nive

S'évader sur les eaux vives de la Nive, c'est ce que propose Evasion 64, une base de loisirs tenue par une équipe jeune, dynamique et super sympa !

On y fait toutes sortes d'activités nautiques, sportives ou plus détente, on y passe même des journées entières - dans l'eau puis au bord le temps d'un repas - et surtout, on passe un moment incroyable, totalement ressourçant.

Evasion 64 à Itxassou © Radio France - Anaïs Berthon

