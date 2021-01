JEU - Gagnez votre week-end en camping-car et 200 euros de carburant

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre week-end en camping-car pour 4 personnes et 200€ de carburant. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, et jouez de 11h à midi du lundi 11 au vendredi 15 janvier.

Gagnez votre séjour à l'occasion de la Féria du camping-car de Lescar à la concession YpoCamp Béarn Loisirs du jeudi 14 au dimanche 17 janvier, de 9h à 19h.

La Féria du camping-car de Lescar sera pour vous l'occasion de découvrir toutes les nouveautés des plus grandes marques de camping-car. Le camping-car représente une véritable liberté de se déplacer, de voyager, se balader. Dans le contexte actuelle, le camping-car incarne une plus grand facilité de vivre ses déplacement, ses week-end et ses vacances. Plus que jamais, vos aventures de cette nouvelle année se préparer dès maintenant. Vous retrouverez lors de cette Féria du camping-car 150 véhicules désormais prêts-à partir les routes.

La concession YpoCamp Béarn Loisirs se trouve à Lescar, au 89 Boulevard de l'Europe, en face de Centrakor. L'entrée et le parking de la Féria du camping-car sont gratuits.