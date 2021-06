JEU - Postez vos plus belles photos du Béarn avec le hastag #moneteenbearn

Tout cet été, France Bleu Béarn Bigorre et les Offices de Tourisme de Béarn vous proposent de partager vos plus belles photos du Béarn avec le hastag #moneteenbearn. Toutes les semaines du lundi 28 juin au dimanche 29 août, l'auteur de la plus belle photo remportera un séjour détente et plaisir.

Postez vos plus belles photos du Béarn sur Facebook et Instagram avec le hastag #monétéenbearn

France Bleu Béarn Bigorre et les offices de tourisme vous proposent de montrer grâce à vos plus belles photos à quel point le Béarn et les Pyrénées sont sublimes ! Tout au long de cet été, nous vous proposons de poster sur votre profil Facebook ou Instagram vos plus belles photos du Béarn avec le hastag #moneteenbearn. Des photos des plus beaux paysages en Béarn, que vous aurez prises lors d'une balade en famille, d'une visite, d'une randonnée ... ou tout simplement une photo prise tout près de chez vous d'un endroit que vous aimez tout particulièrement. Faites nous partager les plus beaux lieux en Béarn que vous avez découvert ou visité !

Racontez-nous votre photo

Tous les matins à 8h45, du lundi 28 juin au dimanche 29 août, nous vous proposons de nous raconter votre photo sur France Bleu Béarn Bigorre. Dites-nous ce que vous avez aimé du lieu que vous avez visité ... Racontez-nous ce que vous avez vu et le plaisir que vous avez eu à vous balader ou à découvrir ce paysage du Béarn. Toutes les semaines, l'auteur de la plus belle photo remportera un séjour plaisir et détente offert par les offices de tourisme du Béarn. Pour partager vos photos, vous pouvez également nous envoyez vos photos en message avec vos coordonnées sur la page Facebook ou Instagram France Bleu Béarn Bigorre.