Jouez à "Objectif 5 points" et gagnez un weekend romantique à 2 sur l'Ile de Ré !

A l'occasion du Grand Pavois 2023 à La Rochelle, France Bleu vous permet de gagner une nuit de rêve pour 2 personnes avec les petits déjeuners offerts dans l'un des plus beaux hôtel de France : L'hôtel ***** de Toiras situé au port de Saint Martin.

Un hôtel qui vous offre un accès idéal, via son pont, à la vielle ville de La Rochelle. Ses façades, typiques des vieilles demeures de l'Île de Ré, ont été soumises aux forces de l'Océan Atlantique pendant près de quatre siècles. Elles en font un élément inhérent à l’activité et la vie de cette cité portuaire, et lui confèrent un charme tout naturel. L'Hôtel de Toiras associe harmonieusement les traditions de Charente au confort d'un hôtel de luxe.

l'Hôtel de Toiras est également le lieu idéal pour partir à la découverte des plages naturelles de l'île de Ré. En tant que client de l'hôtel de Toiras vous aurez un accès privilégié à la piscine de La Villa Clarisse.

Une des superbes chambres de l'hôtel Toiras à Saint Martin de ré - https://hotel-de-toiras.com/fr/hotel.html

Et pour encore mieux profiter de votre séjour sur l'ile de Ré, Les Ecuries du Moulin Moreau à La Flotte en Ré, vous offre aussi cette semaine 2 balades à chevaux sur l'un des plus belles plage de l'Ile de Ré !

Gagnez une balade pour 2 à cheval sur une plage de l'ile de ré. © Getty - Ben Welsh

Chaque jour du lundi au vendredi de 11h à 12h , venez tenter votre chance à tous moments au jeu " Objectif 5 points ". Le principe du jeu est simple: appelez nous au 05.46.50.67.68 et si vous êtes sélectionné vous devrez répondre aux 5 questions de David Morel.

Si vous avez 5 bonnes réponses, vous gagnez 5 points et vous êtes alors sélectionné pour le tirage au sort du vendredi 22 septembre à 11h50.

Si vous avez 3 ou 4 bonnes réponses, donc 3 ou 4 points, vous devrez tenter la "question de rattrapage" pour gagner 2 points supplémentaires. Vous ferez alors partie du "Club des 5" et serez parmi les candidats participants au tirage au sort du vendredi pour gagner. Bonne chance !