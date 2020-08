L’écomusée de Marquèze, une visite incontournable pour les vacances d’été

Dans les Landes il y a beaucoup d’endroits à ne pas rater pour les vacanciers mais aussi pour les locaux, comme l’écomusée de Marquèze, ce village reconstitué du XIXème siècle.

Faites un saut dans le temps !

Laissez-vous embarquer pour une incroyable aventure … On prend la machine à remonter le temps, on monte dans un petit train et c’est parti direction un airial landais du XIXème siècle. Là ce n’est même plus un musée à proprement parlé, c’est carrément un décor de cinéma : ça tisse la laine de brebis d’un côté, ça fait des savons de l’autre, on sent les pastis dorer au four à bois et on se délecte d’une scène absolument fantastique. Petits et grands s’émerveillent devant chaque démonstration de travail à l’ancienne, de traditions d’autrefois et de ce décor plus vrai que nature. C’est vraiment un lieu incontournable dans les Landes : tous les locaux y ont déjà fait un tour avec l’école et y retournent avec un plaisir immense, une envie de voyager encore une fois dans le temps. On en prend plein les yeux … et plein les narines ! Il suffit de suivre les bonnes odeurs de pain qui cuit pour retrouver de quoi faire le plein d’énergie …

Un boulanger pas comme les autres

Gérald Prévost, c’est celui qui rend ce voyage gustativement palpitant ! Boulanger de l’écomusée de Marquèze, il fabrique du bon pain et du pastis landais au four à bois, pour le plus grand plaisir des gourmands. Passionné, passionnant et aussi doux que ses pastis, il est l’une des raisons pour laquelle on revient avec plaisir à Marquèze !

Gérald Prévost, boulanger de l’écomusée de Marquèze Copier