La 2àème édition de Toulouse Plages s'installe dès 22 juillet sur les quais

Le plus grand terrain de jeux gratuit de la ville rose va prendre ces quartiers sur les quais. La 20ème édition de Toulouse Plages sera en place du 22 juillet au 28 août 2022 à la Prairie des Filtres et du 10 juin au 12 octobre à Port Viguerie.

La grande roue, les trampolines et l'espace plage sont de retour sur les quais de la Garonne. La 20ème édition de Toulouse Plage prend ses quartiers d'été du 22 juillet au 22 août à la Prairie des Filtres.

Plus de 30 sports et un grand nombre d'activités sont proposés gratuitement aux Toulousains, de 9h30 à 21 heures. Sur le sable, sur l'herbe, sur l'eau, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. "Toulouse Plage a une véritable utilité sociale dans cette période où l'on parle beaucoup de pouvoir d'achat car ce lieu bénéficie gratuitement et tout l'été à des dizaines de milliers de familles qui ne partent pas en vacances", assure Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse. Plus de 80 agents de la Métropole sont sur le pont tout l'été.

Une édition sous le signe de l'olympisme

Cette année Toulouse Plage met à l'honneur les sports olympiques : basket 3x3, rugby, canoë-kayak, beach-volley, tennis de table, badminton ou encore aviron... La métropole met ainsi en avant le label "Terre de Jeux", obtenu en janvier 2021, gage de son engagement pour les prochains Jeux Olympiques.

Plusieurs nouveautés... de taille

Parmi les nouveautés, un grand mur d'escalade de 8 mètres de haut pour les férus d'escalade. Il est aussi possible de louer de petites embarcations, même sans avoir le permis bateau, pour naviguer sur la Garonne. Ces petits bateaux resteront à quai jusqu'au 12 octobre. "Ce qui nous importe, c'est surtout de reconduire une formule plébiscitée par les Toulousains", estime Jean-Luc Moudenc, invoquant par exemple le succès, année après année, des espaces ludothèque et bibliothèque.

Autres spots de farniente pour l'été dans la ville rose : la guinguette "Racines" au Port Viguerie jusqu'au 10 septembre et bien sûr, l'incontournable La Ramée Plage à Tournefeuille du 9 juillet jusqu'au 28 août. La baignade y est surveillée tous les jours de 10h à 19h.