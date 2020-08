La Bastide-Clairence, au coeur de la campagne basque

Un premier coup d’oeil, quelques pas en arrivant à Bastida (c’est son petit nom basque) et le rapport est vite écrit : on entre dans un village renversant.

Objectif n°1 : se perdre dans les ruelles

La Bastide-Clairence, fondée par Louis 1er roi de Navarre, a fêté en 2012 ses 700 ans. Classé parmi “Les plus beaux villages de France”, il est aussi le refuge de producteurs et artisans passionnés par leur métier et leur bastide. Le programme est simple quand on vient faire un tour à La Bastide-Clairence : se balader tranquillement dans tous les recoins du village ; découvrir la belle église ; déjeuner en terrasse sur la place des Arceaux ; aller chercher des macarons pour le goûter ; ou encore, découvrir l’atelier d’un passementier ou celui d’une luthière … En bref, vivre au doux rythme de ce village paisible et ouvrir grand les yeux.

Objectif n°2 : apprendre à fabriquer une guitare !

Xabina Larralde est luthière à La Bastide-Clairence, c’est-à-dire qu’elle fabrique et restaure des guitares acoustiques. Pas commun comme métier ! Et pour cause, il faut être un-e véritable passionné-e, vivre au rythme de la musique et écouter ses inspirations …